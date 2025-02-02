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Derbide kazanan taraf Fenerbahçe Medicana!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe Medicana#Galatasaray Daikin#VOLEYBOL
Derbide kazanan taraf Fenerbahçe Medicana
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 19:09

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.

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Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 16. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar ise 6. yenilgisini yaşadı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen

Galatasaray Daikin: Lazovic,Yasemin Güveli, Carutasu, İlkin Aydın, Timmerman, Bongaerts (Eylül Akarçeşme, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Ayçin Akyol)

Fenerbahçe Medicana: Aslı Kalaç, Vargas, Fedorovtseva, Eda Erdem, Drca, Ana Cristina (Gizem Örge, Meliha Diken, Liza Safronova)

Setler: 18-25, 16-25, 17-25

Süre: 74 dakika (25, 26, 23)

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#Fenerbahçe Medicana#Galatasaray Daikin#VOLEYBOL

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