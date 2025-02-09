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Derbide kazanan çıkmadı! Real Madrid ile Atletico Madrid 1-1 berabere kaldı

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#La Liga#Real Madrid#Atletico Madrid
Derbide kazanan çıkmadı Real Madrid ile Atletico Madrid 1-1 berabere kaldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 01:11

Real Madrid ile Atletico Madrid, La Liga'nın 23. haftasında karşı karşıya geldi. Milli yıldızımız Arda Güler'in forma giymediği maçta kazanan çıkmadı ve taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

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La Liga'nın 23. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Atletico Madrid kozlarını paylaştı.

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan müsabaka karşılıklı gollere sahne oldu. 35. dakikada Atletico Madrid, penaltıdan Julian Alvarez ile öne geçti. Real Madrid ise 50. dakikada Kylian Mbappe ile eşitliği sağladı. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Real Madrid, 50 puan ile liderliğini sürdürürken, Atletico Madrid 49'a yükselerek zirve takibini devam ettirdi.

La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid, deplasmanda Osasuna'nın konuğu olacak. Atletico Madrid ise sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak.

Öte yandan mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli yıldızımız Arda Güler, forma şansı bulamadı.

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#La Liga#Real Madrid#Atletico Madrid

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