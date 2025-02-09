Derbide kazanan çıkmadı! Real Madrid ile Atletico Madrid 1-1 berabere kaldı

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La Liga'nın 23. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Atletico Madrid kozlarını paylaştı.

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan müsabaka karşılıklı gollere sahne oldu. 35. dakikada Atletico Madrid, penaltıdan Julian Alvarez ile öne geçti. Real Madrid ise 50. dakikada Kylian Mbappe ile eşitliği sağladı. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Real Madrid, 50 puan ile liderliğini sürdürürken, Atletico Madrid 49'a yükselerek zirve takibini devam ettirdi.

La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid, deplasmanda Osasuna'nın konuğu olacak. Atletico Madrid ise sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak.

Öte yandan mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli yıldızımız Arda Güler, forma şansı bulamadı.