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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.02.2020 - 12:19,Son Güncelleme:/

Derbide karşılaşacak golcülerin ortak özelliği: Kazandırmak

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Derbide karşılaşacak golcülerin ortak özelliği: Kazandırmak
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Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray'da golcü futbolcuların ortak bir özelliği dikkati çekiyor.

Fenerbahçe'de Vedat Muric, Galatasaray'da ise Adem Büyük ve Radamel Falcao'nun gol attığı maçlarda takımları puan kaybı yaşamıyor.

Sarı-lacivertlilerde Muric, bu sezon 10 maçta rakip fileleri havalandırdı. Fenerbahçe, bu 10 maçın hepsini kazandı ve 30 puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray ise Adem Büyük'ün fileleri havalandırdığı 5 ve Falcao'nun gol sevinci yaşadığı 4 karşılaşmayı da galip bitirdi.

- Vedat Muric en suskun döneminde

Fenerbahçe'nin en önemli hücum gücü Muric, bu sezon ilk kez 3 maç üst üste gol atamadı.

Son golünü 19. haftadaki Medipol Başakşehir maçında kaydeden Kosovalı santrfor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü maçlarını boş geçerek sarı-lacivertli formayla en suskun dönemini geçirdi.

Sarı-lacivertli takıma sezon başında transfer olan Muric, görev aldığı 21 lig maçında 12 kez fileleri havalandırken, ligin de en golcü 5 futbolcusundan biri konumunda bulunuyor.

- Son haftaların golcüsü Adem Büyük

Galatasaray'ın son haftalardaki çıkışında başrolü oynayan isim Adem Büyük oldu.

Radamel Falcao'nun sakatlığında yakaladığı oynama şansını iyi değerlendiren Adem, son 4 lig maçında 5 gol kaydetti.

Toplam 19 lig maçında attığı 6 golle sarı-kırmızılıların en golcü ismi olan Adem, derbide de formunu sürdürmek için formasını terletecek.

Galatasaray'ın bir diğer santrforu Falcao ise bu sezon 10 maçta forma giyebildi. Bu karşılaşmalarda 5 gol atan yıldız futbolcu, sakatlığından kurtularak BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sonradan oyuna dahil oldu.

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Derbide karşılaşacak golcülerin ortak özelliği: Kazandırmak

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