Derbide istatistiklere Beşiktaşlı oyuncular damga vurdu

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Beşiktaş dünkü derbide istatistiklerin çoğunda rakibinden üstün olan taraftı.

Topa daha fazla (%58) sahip olan siyah beyazlı ekip ikili mücadelelerde (54.5-45.5), pas isabet oranında (81-76), rakip yarı sahada pas isabet oranında (70.9-60.1), toplam şut sayısında (14-11) ezeli rakibine üstünlük kurdu.

Buna karşın F.Bahçe de isabetli şutlarda (5-3) ve hava topu alma yüzdesinde (58.341.7) üstündü. Kadıköy’de istatistik liderleri ise şöyle:

Gözden Kaçmasın Ali Koç ile Kenan Koçak derbide yan yana Haberi görüntüle

· İSABETLİ ŞUT: Josef De Souza, Serdar Dursun (2/2)

· İSABETLİ PAS SAYISI: Miralem Pjanic (62/70)

· İSABETLİ PAS ORANI: Mert Hakan Yandaş (%100 (14/14)

· ADAM GEÇME: Rachid Ghezzal (4/4)

· TOP KALMA: Rachid Ghezzal (4)

· TOPLA BULUŞMA: Miralem Pjanic (93)