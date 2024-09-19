Derbide ilk gol önemli! Son 62 lig maçında sadece 5 kez...

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.

Rekabette 29 yılı kapsayan son 62 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu.

Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 14 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 25 karşılaşmayı kazandı.

İki takım arasında yapılan son 62 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu.

Bu dönemdeki 4 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

İki takım arasında 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Fenerbahçe, söz konusu dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı.

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Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde yapılan son 62 lig mücadelesinin 10'u ise golsüz eşitlikle sona erdi.

- Son 2 derbide 1 gol atıldı

İki ekibin ligde geçen sezon karşı karşıya geldiği son 2 derbi maçta 1 gol atıldı.

Kadıköy'de geçen sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 0-0 sona ererken, 90 dakikada yalnızca 1 isabetli şut atıldı. Fenerbahçe 5 şut denemesinde isabet yakalayamazken, Galatasaray ise 8 şutunda yalnızca 1 kez çerçeveyi buldu ancak Livakovic'i geçemedi.

Ligin ikinci yarısında oynanan müsabakada da taraflar kaleyi bulmakta zorlandı.

Galatasaray, taraftarının önündeki maçta 11 şut denemesinde bulunurken, bu şutlarda kaleyi tutturamadı.

Müsabakanın 21. dakikasında Djiku'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe, rakip kaleye 11 şut çekerken, 1 şutta isabet sağlamayı başardı.

Müsabakanın 71. dakikasında Çağlar Söyüncü'yle öne geçen lacivertli takım, maçta çektiği tek isabetli şutta golü bulurken, sahadan da 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

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- Galatasaray Kadıköy'e lider gidiyor

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta sonunda Galatasaray 15 puanla lider durumda bulunurken, Fenerbahçe ise 13 puanla ikinci sırada.

Sarı-kırmızılılar, 5 maçta 17 golle ligin en skorer ekibi olurken, Jose Mourinho'nun ekibi 13 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray ligde oynadığı 5 maçı da galibiyetle tamamlarken, bu karşılaşmaların 4'ünde kalesinde gol gördü.

Fenerbahçe ise 5 maçın 4'ünü kazanıp, Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kalırken, kazandığı 4 maçta da rakip forvetlere gol izni vermedi.