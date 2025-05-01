Derbide hangi yıldız daha çok parlayacak?

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Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig’in 34. haftasında adeta kader maçına çıkmaya hazırlanırken bu zorlu karşılaşmada 2 takımın da yıldız oyunculardan beklentisi büyük. 75 puanla 2. sırada bulunan Kanarya şampiyonluk umutlarını sürdürmek, 52 puanlı Kartal ise 3.’lük iddiasını daha da kuvvetlendirmek için kazanmak istiyor. Bu zorlu maçta ev sahibi Fenerbahçe Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko ve son haftalardaki çıkışıyla dikkat çeken Anderson Talisca’ya; Beşiktaş ise Ciro İmmobile, Rafa Silva ve Gedson Fernandes’in performansına güveniyor.

TALISCA SON DÖNEME DAMGASINI VURDU

Sarı lacivertlilerde 16’sı ligde, 6’sı Avrupa’da 4’ü de Türkiye Kupası’nda olmak üzere 47 resmi maçta 26 golü bulunan En-Nesyri takımın en golcü oyuncusu konumunda. Edin Dzeko da ligde 13, Avrupa’da 7 olmak üzere 20 golle takımının en çok gol atan ikinci ismi olurken, 8 de asist yaptı. Dusan Tadic’in de 13 gol, 14 asisti bulunurken son haftaların tartışmasız en dikkat çeken ismi Anderson Talisca oldu. Sambacı son 5 karşılaşmada 8. kez ağları havalandırırken, ligdeki gol sayısını 9’a çıkardı. F.Bahçe’nin ligde attığı son 17 golün yüzde 47’sini de Talisca bizzat kaydetti.

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GEDSON KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR

Beşiktaş cephesinde ise sezona müthiş başladıktan durgunluk yaşayan Ciro İmmobile, Hatay önündeki hat-trick ile hayata döndü. 35 yaşındaki İtalyan yıldızın ligde 14, Avrupa’da ise 2 golü bulunuyor. İmmobile’nin suskun kaldığı dönemlerde Kartal’ı sırtlayan isim ise Rafa Silva oldu. Portekizli yıldız 16 gol, 12 asistle 28 gole direkt katkı verdi. Orta sahada Ole Gunnar Solskjaer’in en güvendiği isimlerin başında gelen Gedson Fernandes de lig ve Avrupa’da 5’şer kez ağları havalandırırken 10 golle kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor.