Derbide Osimhen ve Abraham belirsizliği!

Derbide Osimhen ve Abraham belirsizliği!

Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2025 07:00

Liverpool maçında iğne ile oynayan Victor Osimhen dün takımla idmana çıkarken, omzu çıkan Tammy Abraham için son kararı sağlık heyeti verecek.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında bugün RAMS Park’ta oynanacak dev maçta iki takım da golcüler konusunda belirsizlik yaşıyor.

Ev sahibi sarı kırmızılılarda iğneyle de olsa Liverpool maçında formasına kavuşan Victor Osimhen ağrıları nedeniyle hafta boyunca bireysel olarak çalışırken dün takımla birlikte antrenmandaki yerini aldı. Nijeryalı futbolcunun bugün kadroda olması ve maçın durumuna göre oyuna dahil edilmesi bekleniyor.

JOTA 11'E GİREBİLİR

Beşiktaş cephesinde ise Kocaelispor karşılaşmasında omzu çıkan Tammy Abraham siyah beyazlılarda düne kadar antrenmandaki yerini alamadı. İngiliz futbolcunun durumu sağlık heyetinin vereceği rapora görev şekillenecek. Abraham bugün oynayamazsa Jota Silva’nın 11’de olması bekleniyor.

