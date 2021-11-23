Derbide Fenerbahçe'ye zaferi getiren 10 altın dokunuş

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Birbiri ardına yaşanan kötü sonuçlarla Galatasaray derbisi haftasına moral olarak dibe vurmuş halde gelen Fenerbahçe’de, takıma yapılan bir dizi dokunuş, kritik maçta sahaya son derece diri, istekli ve galibiyete inanan bir oyuncu topluluğu olarak yansıdı. Bu dokunuşları 10 maddede sıralamak mümkün...

MİLLİ ARA İYİ DEĞERLENDİRİLDİ

1- Kayserispor maçı sonrası lige verilen milli arayı inanç aşılama için bir fırsat olarak gören yönetim ve iletişim ekibi, sarı lacivertli futbolcuları başarıyla motive etti.

SAMANDIRA SARI LACİVERT

2-Maçtan bir hafta önce Samandıra can Bartu Tesisleri tepeden tırnağa sarı lacivert bayraklarla süslendi ve futbolcular bir bayram coşkusu içine sokuldu.

YEMEKTE BULUŞTULAR

3- Tüm takım ‘kaptan’ ve ‘ağabey’ pozisyonundakilerin organize ettiği yemekte bir araya geldi. Fenerbahçe marşlarının söylendiği bu yemekte galibiyet yemini edildi.

RÖPORTAJ YAPTIRDILAR

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4- Mesut, Mert hakan, İrfan Can ve Szalai hafta içi medyaya röportaj vererek taraftarlara, “Biz kazanacağımıza inanıyoruz, sizler de inanın” mesajını iletti.

iÇE KAPANMADILAR

5- Kulüp, içe kapanmak yerine açık iletişimi seçti. Antrenmanın basına açık yapılması takımdaki ortamın gayet iyi olduğunu herkesin görmesini sağladı.

ÖZEL VİDEO HAZIRLANDı

6- Daha önce derbi oynayan oyuncu sayısı takımda oldukça az olduğu için hazırlanan özel bir video ile Galatasaray maçlarının camia için önemi anlatıldı.

MESAJLAR OKUNDU

7- Taraftar derneklerinden futbolculara gelen destek mesajları okundu. Kulübün diğer branşlarının takım kaptanlarının başarı dilekleri de FB TV’de yayımlandı.

KOÇ’TAN TAM DESTEK

8- Başkan ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri hafta boyunca takımın yanında oldu. Samandıra’daki tüm antrenmanları izleyerek, takıma güvendiklerini gösterdi.

OTOBÜSTE MOTiVASYON

9- Yöneticiler, futbolcular derbi öncesi takım otobüsüne binerken, “Galibiyete inanmayan bu otobüse binmesin” diyerek motivasyonu güçlendirdi.

HER YER SARı LACiVERT

10- Maçın oynandığı Nef Stadı’ndaki soyunma odası sarı lacivert bayraklarla süslenerek, oyuncuların kendilerini rahat hissetmeleri sağlandı.