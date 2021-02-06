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Futbol
Haber Giriş: 06.02.2021 - 21:00 | Son Güncelleme:

Derbide Fenerbahçe'nin golü VAR'a takıldı

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Süper Lig'in 24. haftasında dev derbide Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'nin, Mesut Özil'in ortasında Ozan Tufan'la bulduğu gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 74 dakikalık bölümü 1-0 sarı kırmızılı takımın üstünlüğü ile geçildi.

Müsabakanın 75. dakikasında Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşta topun başına oyuna dahil olan Mesut Özil geldi.

Yıldız futbolcunun ceza sahası içine gönderdiği ortaya iyi bir kafa vuruşu yapan Ozan Tufan, skoru 1-1 getirdi ancak gol geçerlilik kazanmadı. 

Golün ardından Fenerbahçeli futbolcular sevinirken hakem Cüneyt Çakır, VAR incelemesini bekledi.

VAR'dan gelen uyarı sonrası Cüneyt Çakır, Fenerbahçe'nin Ozan'la bulduğu golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

Sarı lacivertli futbolcular beraberlik golünün iptal edilmesinin ardından büyük üzüntü yaşarken Mesut Özil'in de ilk asisti geçerlilik kazanmadı.

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