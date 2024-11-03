Derbide düdük, genç hakem Oğuzhan Çakır’ın!

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Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 11. hafta karşılaşmasında bu akşam saat 19.00’da Papara Park’ta kozlarını paylaşacak. Trabzonspor, Fenerbahçe’ye karşı alınacak bir galibiyetle kötü gidişatı tersine çevirmek istiyor. Fenerbahçe ise lider Galatasaray’ın BAY geçtiği haftada zirve ile olan puan farkını 5’e indirmek için mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Kritik 90 dakikayı 26 yaşındaki Balıkesirli hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Süper Lig’de 13. kez düdük çalacak

Oğuzhan Çakır, kariyeri boyunca ülkemizde 89 maç yönetti. 9 Ocak 2024’teki Pendikspor – Antalyaspor maçıyla ilk kez Süper Lig’de düdük çalan Çakır, bu sezon 6 Süper Lig maçını yönetti. Bu karşılaşmaların 4’ünü ev sahibi, 5’ini deplasman ekibi kazanırken; 3’ü berabere bitti.

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İlk kez derbi yönetecek

Hakem Oğuzhan Çakır, kariyerinde ilk kez bir derbi karşılaşmasında düdük çalacak. Genç hakem, ayrıca ilk kez Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin bir karşılaşmasını yönetecek.

6 maçta 1 kez beyaz noktayı işaret etti

26 yaşındaki genç hakem Oğuzhan Çakır, bu sezon yönettiği 6 Süper Lig karşılaşmada yalnızca 1 kez penaltı kararı verdi. Çakır, 28 Eylül’de Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanan 7. hafta karşılaşmasının 83. dakikasında Kasımpaşa lehine penaltı kararı vermişti.



6 maçta 19 sarı kart gösterdi

Süper Lig’de kariyeri boyunca 12 maç yöneten Oğuzhan Çakır, bu sezon yönettiği 6 maçta 19 kez sarı kartına başvurdu. Çakır, bu sezon maç başına 3.1 sarı kart ortalamasına sahip.



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