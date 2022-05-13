Derbide Bitcoin'le kura atışı yapan Arda Kardeşler, PFDK'ya sevk edildi

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Derbide Bitcoin logolu madeni para ile kura atışı yapması sonrası hakkında soruşturma başlatılan hakem Arda Kardeşler, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Lig Hakemi ARDA KARDEŞLER'in 08.05.2022 tarihinde oynanan Beşiktaş A.Ş.-Fenerbahçe A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakası öncesi futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 40. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Madde 40'tan tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilen Arda Kardeşler'e hak mahrumiyeti ya da lisans iptali cezaları verilebilir.

MADDE 40 - DİSİPLİN HÜKÜMLERİ ŞU ŞEKİLDE:

1) Geçerli mazereti olmadan ısrarlı olarak görev kabul etmeyen, müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik girişimlerde bulunan, sosyal yaşamı ve davranışları ile futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergileyen görsel, işitsel, yazılı (internet dahil) ve sosyal medyada

futbol ve hakem yorumculuğu yapan sosyal paylaşım sitelerinde milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı yazı, yorum ve paylaşımlarda bulunan kurul üyeleri, hakem, gözlemci, mentör ve eğitimcilerin lisansları Disiplin Kurulları tarafından iptal edilebilir, hak mahrumiyeti cezası verilebilir.

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2) Herhangi bir nedenle Disiplin Kurulları tarafından bir defada 45 gün ve toplamda 90 günden fazla süreyle cezalandırılan ve haklarındaki ceza kararı kesinleşen hakem, gözlemci, mentör ve eğitimcilerin lisansları ayrıca bir karara gerek kalmaksızın iptal edilir.

3) AH, İH, İG, İM, İPFH, PFG, İFH ve FG'ler ile ilgili olarak yargılama yetkisi Amatör Futbol Disiplin Kurulu'ndadır. Bunun dışındaki klasmanlar ile ilgili olarak yargılama yetkisi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na aittir.

NELER YAŞANDI?

Vodafone Park'ta büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Hakem Arda Kardeşler görev alırken mücadele öncesindeki para atışında dikkat çeken bir detay vardı.

Hakem Kardeşler, maç öncesi kale-top seçiminde Kaptanlar Josef de Souza ve Altay Bayındır'ı yanına çağırdı. Kale-top seçiminde para atışı yapılırken Arda Kardeşler, bitcoin logolu madeni para ile kurayı belirledi.

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ARDA KARDEŞLER KİMDİR?

Arda Kardeşler, 1988 yılında doğdu. Arda Kardeşler, Uludağ Üniveritesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu. Kardeşler, Endüstri Mühendisliği alanında da yüksek lisans tamamladı. Arda Kardeşler, aslen Bursa'lıdır. Arda Kardeşler 2009 yılında hakemliğe başladı, ilk profesyonel karşılaşmasını da 1 Eylül 2013 tarihinde gerçekleştirdi.

Süper Lig'de 2015 - 2016 sezonunda bulunan Arda Kardeşler'in babası eski Bursasporlu Milli kaleci Eser Kardeşler'dir. Arda Kardeşler'in kardeşi Erce Kardeşler, Altınordu ve Trabzonspor'da kalecilik yaptı. Babası ise Niğde Belediyespor takımının teknik direktörlüğünü yaptı. 5 yıl mühendis olarak çalışan Arda, günümüzde profesyonel hakem olarak kariyerine devam etmekte. Arda Kardeşler, 2016 senesinde Zuhal Varol ile evlendi.