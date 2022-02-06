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Derbide Ankaragücü, Gençlerbirliği'ni 3 golle yendi

#Ankaragücü#Gençlerbirliği#Spor Toto 1. Lig
Derbide Ankaragücü, Gençlerbirliğini 3 golle yendi

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Gençlerbirliği evinde Ankaragücü’nü konuk etti. Ankara derbisinden galip ayrılan taraf Ankaragücü oldu.

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Maçtan dakikalar

14. dakikada sağ köşeden korner vuruşu kullanan Erdem Özgenç topu arka direğe bıraktı. Arka direkte yükselen topa kafa ile vuran Sinan Osmanoğlu meşin yuvarlağı sol köşeye gönderdi. 0-1
31. dakikada topu rakip sahada ceza sahasına kadar süren Zahid ceza sahası içine bıraktı. Chahechouhe’nun Gençlerbirliği savunmasının arasından yaptığı vuruşu kaleci Köse kornere çeldi.
33. dakikada Gençlerbirliği oyuncularının yaptığı pas hatasında topu Owusu kazandı. Meşin yuvarlağı ceza sahası içine süren Owusu’nun yaptığı vuruş üst kale direğine çarparak oyun alanına geri düştü. Oyun alanına dönen topu Gençlerbirliği savunması dışarı gönderdi.
51. dakikada Gökhan Gül’ün ceza sahası dışında bıraktığı topla buluşan Eleke’nin sol alt köşeye yaptığı vuruşu Alkan kornere çeldi.
63. dakikada ceza yayında Zahid topu Güneren’e bıraktı. Kale önünde topu ters köşeye yerden bir pasla gönderen Güneren’in pasında Owusu fileleri salladı. 0-2
74. dakikada Owusu’nun rakip yarı sahasında yaptığı geri pası Murat Uçar’a ulaştırdı. Ceza sahası dışından Uçar’ın uzak mesafeden yaptığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3
86. dakikada oyunu hızlı başlatan kaleci Köse topu rakip sahada Dama ile buluşturdu. Kaleci Akın’ı geçen Dama’nın ceza sahası dışında yaptığı vuruşu Güneren uzaklaştırdı.

Stat: Eryaman
Hakemler: Onur Özütoprak xx, Gökmen Baltacı xx, Nurettin Dinçer Demir xx, Adnan Deniz Kayatepe xx
Gençlerbirliği: Ramazan Köse xx, Metehan Mert xx, Arda Kızıldağ xx, Gökhan Gül xx (Serdarcan Eralp dk. 69 x), Muhammed Bayır xx, Tshibola x, Dmytro xx, Sallalich xx (Kazenga dk. 62 x), Bieliaiev xx (Rahmetullah Berişbek dk. 77 x), Sami Gökhan Altıparmak xx (Ömürcan Artan dk. 46 x), Eleke x (İlker Karakaş dk. 77 x)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Musa Şahindere, Mert Kula, Abdullah Şahindere, Furkan Şeker,
Teknik Sorumlu: Metin Diyadin
Ankaragücü: Yasin Güreler xx, Sinan Osmanoğlu xx, Yusuf Abdioğlu xx, Erdem Özgenç xx (Atakan Dama dk. 85 ?), Abdullah Durak xx (İshak Çakmak dk. 83 x), Chahechouhe xx (Bartolomeu dk. 59 x), Zahid xx (Hasan Hüseyin Acar dk. 82 x), Şahverdi Çetin xx (Ali Kaan Güneren dk. 46 x), Mehmet Murat Uçar xx, Owusu xx
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Alperen Babacan, Ulaş Yılmaz, Cem Ekinci, Arif Emre Eren
Teknik Sorumlu: Mustafa Altındağ
Goller: Sinan Osmanoğlu (dk.14), Owusu (dk. 63), Mehmet Murat Uçar (dk. 74) (Ankaragücü)
Kırmızı Kartlar: Tshibola (dk. 43) (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: Bieliaiev, Ömürcan Artan (Gençlerbirliği)

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#Ankaragücü#Gençlerbirliği#Spor Toto 1. Lig

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