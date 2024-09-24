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Derbi yenilgisi sonrası saldırıya uğradı! Yüzünde ve boyunda kesikler oluştu

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#Futbol#Partizan#Kızılyıldız
Derbi yenilgisi sonrası saldırıya uğradı Yüzünde ve boyunda kesikler oluştu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 00:08

Sırbistan derbisinde Kızılyıldız'a 4-0'lık skorla kaybeden ev sahibi Partizan'da taraftarlar soyunma odasını bastı ve teknik direktörü yaraladı.

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Sırbistan Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide Kızılyıldız, deplasmanda karşılaştığı Partizan'ı 4-0'lık skorla mağlup etti.

Sahasında ezeli rakibine 4 golle kaybeden Partizan'da taraftarlar soyunma odasını bastı.

Partizan taraftarlarının soyunma odasını hedef alması sonucu Partizan Teknik Direktörü Aleksandar Stanojević yaralandı.

Soyunma odasının kapısının ve camının kırılması sonucunda Partizan Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic'in yüzünde ve boynun kesikler meydana geldi.

Maçın ardından basın toplantısına yüzünde yara bantlarıyla çıkan Aleksandar Stanojevic'in çok üzgün olduğu görülürken konuşma esnasında duygular anlar yaşadı.

Gözleri dolan Aleksandar Stanojevic, "Yazıklar olsun! Çok üzgünüm. En ağır yenilgi, herkesten özür dilerim!" ifadelerini kullandı.

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#Futbol#Partizan#Kızılyıldız

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