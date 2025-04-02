Derbi sonunda inanılmaz olay! Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıkarak yere düşürdü

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Galatasaray, yarı finale yükseldi.

Maçta Galatasaray'ın gollerini Osimhen kaydederken Fenerbahçe'nin tek golünü Szymanski kaydetti.

MAÇTA 4 KIRMIZI KART ÇIKTI

Gergin geçen maçta sık sık tansiyon yükselirken kırmızı kartlar ardı ardına çıktı. Galatasaray'da Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe'de ise Mert Hakan Yandaş ve yardımcı antrenör Salvatore Foti müsabakanın hakemi Cihan Aydın tarafından direkt kırmızı kart gördü.

MOURİNHO, OKAN BURUK'UN BURNUNU SIKTI!

Maçın bitiş düdüğü sonrası ise inanılmaz bir olay meydana geldi. Takımlar soyunma odasına giderken kulüp önünde Jose Mourinho ile Okan Buruk karşı karşıya geldi. Portekizli teknik adan bir anda Okan Buruk'un burnunu sıktı. Buruk bu müdahalenin ardından yerde kaldı.

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İrfan Can Kahveci olayın şaşkınlığını yaşarken Okan Buruk'a yardımcı oldu. Olay yerine hemen Muslera ve diğer Galatasaray oyuncuları geldi. Taraflar güvenlik ekiplerinin de yardımıyla uzaklaştırıldı

MOURINHO KIRMIZI KART GÖRDÜ

Bu olay sonrası maçın hakemi Cihan Aydın, Jose Mourinho'ya rakip takım teknik direktörüne fiziki müdahale nedeniyle kırmızı kart gösterdi.

BURUK: 'ARKADAN ELİYLE BURNUMU SIKTI'

Maçtan sonra konuşan Okan Buruk, yaşanan olayla ilgili, 'Mourinho arkadan eliyle burnumu sıktı. Şık bir şey değil. Oyun içerisinde kalmak istiyoruz. Çok da bu konuyu abartmayacağım. Maç öncesi de maç sonu da birbirimizin elini sıkmamız gerekirdi. Çok önemli değil.' ifadelerini kullandı.

ICARDI: 'SADECE HENTBOL OYNAMIYORLAR, BOKS DA YAPIYORLAR'

Galatasaray futbolcusu Mauro Icardi, galibiyetin ardından kişisel sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. 'Sadece hentbol oynamıyorlar, boks da yapıyorlar' sözleriyle Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıktığı olayın görüntüsünü paylaştı.

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GALATASARAY: SALDIRMAYACAK, HAZMEDECEKSİNİZ!

Galatasaray'dan da maç sonunda olayla alakalı göndermeli bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılılar maçtan sonra Mourinho-Okan Buruk'un birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak 'Saldırmayacak, hazmedeceksiniz!' ifadesini kullandı.