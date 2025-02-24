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Derbi sonrası Trabzonspor'dan çağrı: Maçlarımızda Slavko Vincic'i istiyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Galatasaray#Fenerbahçe
Derbi sonrası Trabzonspordan çağrı: Maçlarımızda Slavko Vincici istiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 22:43

Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'la oynayacakları maçlarda hakem Slavko Vincic'in görev almasını talep ettiklerini açıkladı.

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Trabzonspor Kulübü, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yöneten hakem Slavko Vincic'in kendilerinin Galatasaray ile oynayacağı maçı da yönetmesini istedi.

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Trabzonspor'un yaptığı resmi açıklama şöyle;

Adalet İçin Eşitlik İstiyoruz!

Futbolun adaletini korumak, rekabetin eşit ve adil şartlarda sürdürülmesini sağlamak, sporun ruhuna uygun bir şekilde sahada emeğin karşılığının verilmesini temin etmek, tüm paydaşların ortak sorumluluğudur.

Bu doğrultuda, kritik karşılaşmalarda maçın sonucuna doğrudan etki edebilecek hataların önüne geçmek adına, deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe ve evimizde oynayacağımız Galatasaray maçlarında; tecrübeli ve en önemlisi hakkaniyetli bir yönetim sergileyeceğine inandığımız Slavko Vincic’in görev almasını talep ediyoruz.

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Türkiye Futbol Federasyonu’nu, futbolun adil yönetilmesi adına gerekli adımları atmaya ve bu kritik mücadelelerin, sporun ruhuna uygun bir şekilde yönetilmesini sağlamak için sorumluluk almaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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#Trabzonspor#Galatasaray#Fenerbahçe

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