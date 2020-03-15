Derbi sonrası Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 26. hafta güncel puan tablosu ve maç sonuçları

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışırken Galatasaray Beşiktaş derbisi 0-0 beraberlikle golsüz tamamlandı. Haftanın bir diğer kritik karşılaşması olan Trabzonspor Medipol Başakşehir mücadelesi de 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe ise Konyaspor deplasmanından istediğini yakalayamadı ve 40 puanda kalarak 7. sırada yer aldı. Bu sonuçlarla beraber Başakşehir 2. sırada yer bulurken,Trabzonspor liderlik koltuğuna oturdu. İşte, Süper Lig güncel puan tablosu.

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN TABLOSU

MAÇ SONUÇLARI

Ankaragücü 2-1 Çaykur Rizespor

Kasımpaşa 2-0 Göztepe

Denizlispor 1-0 Gençlerbirliği

Alanyaspor 1-0 Gaziantep Futbol Kulübü

Konyaspor 1-0 Fenerbahçe

Kayserispor 2-1 Yeni Malatyaspor

Trabzonspor 1-1 Başakşehir

Galatasaray 0-0 Beşiktaş

Antalyaspor - Sivasspor