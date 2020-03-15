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Spor Arena
Haber Giriş: 15.03.2020 - 22:52,Son Güncelleme:/

Derbi sonrası Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 26. hafta güncel puan tablosu ve maç sonuçları

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Derbi sonrası Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 26. hafta güncel puan tablosu ve maç sonuçları
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Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı. Golsüz eşitlikle son bulan maçın ardından Galatasaray'ın puanı 50 olurken, siyah beyazlılar mevcut puanını 44'e yükseltti. Cumartesi günü Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe ise sahadan 1-0 mağlup ayrılarak 40 puanda kaldı. Şampiyonluk yarışının kızıştığı ligde Galatasaray Beşiktaş derbisinin ardından gözler puan tablosuna çevrildi. Peki, derbi sonrası Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 26. hafta güncel puan tablosu ve maç sonuçları.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışırken Galatasaray Beşiktaş derbisi 0-0 beraberlikle golsüz tamamlandı. Haftanın bir diğer kritik karşılaşması olan Trabzonspor Medipol Başakşehir mücadelesi de 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe ise Konyaspor deplasmanından istediğini yakalayamadı ve 40 puanda kalarak 7. sırada yer aldı. Bu sonuçlarla beraber Başakşehir 2. sırada yer bulurken,Trabzonspor liderlik koltuğuna oturdu.  İşte, Süper Lig güncel puan tablosu.

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN TABLOSU

Derbi sonrası Süper Ligde puan durumu nasıl şekillendi Süper Lig 26. hafta güncel puan tablosu ve maç sonuçları

MAÇ SONUÇLARI

Ankaragücü 2-1 Çaykur Rizespor

Kasımpaşa 2-0 Göztepe

Denizlispor 1-0 Gençlerbirliği

Alanyaspor 1-0 Gaziantep Futbol Kulübü

Konyaspor 1-0 Fenerbahçe

Kayserispor 2-1 Yeni Malatyaspor

Trabzonspor 1-1 Başakşehir

Galatasaray 0-0 Beşiktaş

Antalyaspor - Sivasspor

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