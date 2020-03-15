Derbi sonrası Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 26. hafta güncel puan tablosu ve maç sonuçları
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı. Golsüz eşitlikle son bulan maçın ardından Galatasaray'ın puanı 50 olurken, siyah beyazlılar mevcut puanını 44'e yükseltti. Cumartesi günü Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe ise sahadan 1-0 mağlup ayrılarak 40 puanda kaldı. Şampiyonluk yarışının kızıştığı ligde Galatasaray Beşiktaş derbisinin ardından gözler puan tablosuna çevrildi. Peki, derbi sonrası Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 26. hafta güncel puan tablosu ve maç sonuçları.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışırken Galatasaray Beşiktaş derbisi 0-0 beraberlikle golsüz tamamlandı. Haftanın bir diğer kritik karşılaşması olan Trabzonspor Medipol Başakşehir mücadelesi de 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe ise Konyaspor deplasmanından istediğini yakalayamadı ve 40 puanda kalarak 7. sırada yer aldı. Bu sonuçlarla beraber Başakşehir 2. sırada yer bulurken,Trabzonspor liderlik koltuğuna oturdu. İşte, Süper Lig güncel puan tablosu.
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN TABLOSU
MAÇ SONUÇLARI
Ankaragücü 2-1 Çaykur Rizespor
Kasımpaşa 2-0 Göztepe
Denizlispor 1-0 Gençlerbirliği
Alanyaspor 1-0 Gaziantep Futbol Kulübü
Konyaspor 1-0 Fenerbahçe
Kayserispor 2-1 Yeni Malatyaspor
Trabzonspor 1-1 Başakşehir
Galatasaray 0-0 Beşiktaş
Antalyaspor - Sivasspor
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