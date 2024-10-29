Derbi sonrası spor muhabirine saldırı: Saldırgan gözaltında

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası spor muhabiri Emre Kaplan, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması Sezgin Gülnar tarafından fiziki saldırıya uğradı.

Müsabakanın ardından Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ve Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar'ın basın mensuplarına yaptığı açıklamaların ardından stat dışında istenmeyen bir olay meydana geldi.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması Sezgin Gülnar'ın, Galatasaray’ı takip eden muhabirlerden Emre Kaplan’a yumruk attığı görüldü.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Kaplan’ın burnuna darbe aldığı ve yanağında açılma olduğu bildirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Emre Kaplan’ın saldırgandan şikayetçi olması üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Kimliği belirlenen S.G., ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.G., ‘spor alanlarında taşkınlık yapmak ve tesislere zarar vermek’ suçundan işlem yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.



BAKAN YILMAZ TUNÇ, SPOR MUHABİRİNE YAPILAN SALDIRIYI KINADI

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Galatasaray-Beşiktaş maçı sonrası spor muhabiri Emre Kaplan'a yapılan saldırıyı kınarken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını söyledi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçmiş olsun dileklerini aktararak, "Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması sonrasında fiziki saldırıya uğrayan A Spor muhabiri Emre Kaplan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Spor, dostluk ve kardeşliktir. Sporun şiddetle gündeme gelmesi kabul edilemez. Şiddetin her türlüsünü kınıyor, bu gibi olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması sonrasında fiziki saldırıya uğrayan A Spor muhabiri Emre Kaplan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır.



Spor, dostluk ve kardeşliktir.



Sporun… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) October 28, 2024

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BAKAN BAK: "SPORUN OLDUĞU YERDE ŞİDDETİN ADI GEÇMEYECEK"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, derbi sonrası spor muhabiri Emre Kaplan'a yapılan saldırıyla ilgili, "Sporun olduğu yerde şiddetin adı geçmeyecek. Forma, arma, renk ayırt etmeksizin herkesi sağduyuya davet ediyorum" dedi.

Kaplan, yüzüne aldığı darbe sonrası tedavi altına alındı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Bak, "A Spor muhabiri Emre Kaplan’a yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyorum. Sporun olduğu yerde şiddetin adı geçmeyecek! Forma, arma, renk ayırt etmeksizin herkesi sağduyuya davet ediyorum. Muhabir arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.