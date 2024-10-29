Derbi sonrası spor muhabirine saldıran şüpheli tutuklandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Galatasaray-Beşiktaş futbol müsabakasının sona ermesinin ardından RAMS Park önünde basın mensuplarının bulunduğu alanda yaşanan olaylara müdahale etti.

Yaşanan arbedede aldığı darbe nedeniyle yüzünde kanama oluşan spor muhabiri Emre Kaplan, alandaki ambulansla hastaneye sevk edildi.

Araştırmalarda, Kaplan'ı darbeden şüphelinin S.G. olduğu belirlendi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Yakalanıp gözaltına alınan S.G. hakkında süresiz olarak seyirden men tedbiri uygulandı. Şüpheli S.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

BAKAN YILMAZ TUNÇ, SPOR MUHABİRİNE YAPILAN SALDIRIYI KINAMIŞTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Galatasaray-Beşiktaş maçı sonrası spor muhabiri Emre Kaplan'a yapılan saldırıyı kınarmış ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını belirtmişti.

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Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçmiş olsun dileklerini aktararak, "Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması sonrasında fiziki saldırıya uğrayan A Spor muhabiri Emre Kaplan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Spor, dostluk ve kardeşliktir. Sporun şiddetle gündeme gelmesi kabul edilemez. Şiddetin her türlüsünü kınıyor, bu gibi olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması sonrasında fiziki saldırıya uğrayan A Spor muhabiri Emre Kaplan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır.



Spor, dostluk ve kardeşliktir.



Sporun… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) October 28, 2024

BAKAN BAK: "SPORUN OLDUĞU YERDE ŞİDDETİN ADI GEÇMEYECEK"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, derbi sonrası spor muhabiri Emre Kaplan'a yapılan saldırıyla ilgili, "Sporun olduğu yerde şiddetin adı geçmeyecek. Forma, arma, renk ayırt etmeksizin herkesi sağduyuya davet ediyorum" demişti.

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Kaplan, yüzüne aldığı darbe sonrası tedavi altına alındı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Bak, "A Spor muhabiri Emre Kaplan’a yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyorum. Sporun olduğu yerde şiddetin adı geçmeyecek! Forma, arma, renk ayırt etmeksizin herkesi sağduyuya davet ediyorum. Muhabir arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.