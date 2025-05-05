Derbi sonrası sert sözler: Mourinho'nun iyi niyeti konusunda şüpheliyim! Dünyanın en kısa fıkrası'

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Süper Lig’in 34’üncü haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş’ı ağırladı. Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan karşılaşmada Yasin Kol düdük çaldı.

DERBİNİN İLK 11'LERİ

Karşılaşmada ev sahibi Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat, Osayi, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, Oğuz Aydın, Talisca, Szymanski, En-Nesyri 11’i ile çıktı. Konuk ekip Beşiktaş ise Mert Günok, Svensson, Pualista, Masuaku, Emrecan, Chamberlain, Hadziahmetovic, Rashica, Gedson Fernandes, Mustafa Hekimoğlu, Rafa Silva ile sahada yer aldı.

TEK GOL GEDSON'DAN GELDİ

Karşılaşmanın ilk 25 dakikasında iki takımda gol pozisyonu üretmekte zorlandı. 34’üncü dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Masuaku’nun sağ taraftan kullandığı kornerde top ceza sahası içerisindeki Talisca’nın eline çarptı. Hakem Yasin Kol bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gedson Fernandes 36’ncı dakikada gol şansını değerlendiremedi. 44’üncü dakikada Mert Müldür’ün hatalı pasında araya giren Gedson Fernandes topu boş ağlara gönderdi:0-1. İlk yarı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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DERBİDE 3 PUAN BEŞİKTAŞ'IN

İkinci yarının ilk 15 dakikasında iki takım da etkili olamadı. Karşılaşmanın 72’nci dakikasında Fenerbahçe beraberlik şansını kaçırdı. Serbest vuruşta topun başına geçen Talisca’nın şutunda kaleci Mert kurtarışıyla gole engel oldu. Karşılaşmayı Siyah-beyazlılar 1-0 üstünlükle kazanırken Jose Mourinho sezonu derbi kazanamadan tamamladı.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 1-0 yenilerek Galatasaray'ın kazandığı haftada aldığı ağır darbeyi Hürriyet yazarları Uğur Meleke, Güntekin Onay ve Fırat Aydınus bugün kaleme aldıkları köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar...

UĞUR MELEKE: MOURİNHO'NUN İYİ NİYETİ KONUSUNDA ŞÜPHELİYİM!

Dünyanın en kısa fıkrası: Beşiktaş maça sol kanatta Emrecan (20) ve Mustafa (18) ikilisiyle başladı, Mourinho’nun sağ açıkta tercihiyse Szymanski oldu!

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Dün Kadıköy’de oynanan derbiye imzayı, keskin kararlarıyla iki teknik direktörün attığını söyleyebiliriz rahatlıkla. Norveçli Solskjaer, kendine referans olarak 4-6- 0’la kazandığı Galatasaray derbisini aldı. Mücadeleci sekiz oyuncunun önüne ileri ikili olarak Gedson-Rafa’yı koydu. Galatasaray maçıyla benzer şekilde orta sahayı kalabalık tutan, çok savaşan ve bulduğu fırsatları Gedson-Rafa ile iyi değerlendiren Beşiktaş kazandı bir kez daha.

Tabii ki Solskjaer’in kulübede sağlıkları yüzde yüz olmasa da stoper oynayabilecek 3 adamı (Uduokhai, Tayyip ve Necip) varken göbekte Masuaku, sol bekte Emrecan’la başlaması bir başka keskin karar. Belki dün Solskjaer kendisi bile solda Emrecan-Mustafa ikilisinin deneyimsizliğiyle ilgili endişe duyuyordu. Ancak o noktada da kadro istikrarsızlığı ve oyuncu itibarsızlaştırmayla meşhur meslektaşı Mourinho devreye girdi. Portekizli teknik adam dörtlü savunma tercihi, 11 seçimi ve görevlendirmeleriyle kolaylaştırdı işini Solskjaer’in.

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Başta da belirttiğim gibi zaten Mourinho’nun Emrecan-Mustafa’nın karşısına sağ açık olarak Szymanski’yi koyması fıkra gibi! Ancak bu kararın yanı sıra üç temel meseledeki tutumu, beni Mourinho’nun niyeti konusunda tereddüde düşürüyor:

1-) Ocak-Şubat-Mart’ta üçlü savunma ile başarılı bir süreç... Kayseri maçı dörtlü savunma ile puan kaybı... Gaziantep önünde üçlü savunmayla iyi oyun ve fabrika ayarlarına dönüş... Beşiktaş maçında bir kez daha dörtlü savunmayla darmadağınık bir görüntü... Ayarlarla bu kadar çok oynamayı ben iyi niyetli bulamıyorum.

2-) Dzeko-Nesyri ile sistem işliyor. Dzeko-Talisca ile işliyor. Ancak Talisca-Nesyri ile işlemiyor. Talisca-Nesyri ikilisinin sonuç vermediği defalarca kanıtlanmasına rağmen derbiye bu forvet hattıyla çıkılması nasıl açıklanabilir?

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3-) Kayserili Gökhan, Mert Müldür’e karşı 3 gol birden üretmişti. Mert’i 15 gün sonra tekrar (orijinal rolü olmayan) sol bekte oynatıp aynı bedeli ödemek nasıl açıklanabilir? Ben Mourinho’yu anlamakta güçlük çekiyorum doğrusu.

GÜNTEKİN ONAY: DERBİLERİN KRALI BEŞİKTAŞ!

Stopersiz Beşiktaş, ancak bu kadar kötü bir En-Nesyri ile ilk yarı pozisyon veremezdi, öyle de oldu...

Beşiktaş Arthur Masuaku stoperde, genç ve deneyimsiz Emircan Terzi sol bekte ve Mustafa Hekimoğlu sol açıkta, santrforsuz bir formasyon ile sahaya çıktı. Yine de kazanmayı başardı. Kaleci Mert Günok, Gedson Fernandes, Amir Hadzıahmetoviç ve Masuaku mükemmel oynadılar. Gabriel Paulista kusursuz idi. Aslında derbide iki teknik adam da ilginç tercihler ile başladı. Hadi Ole Gunnar Solskjaer’in bazı kararları zorunluluktan... Jose Mourinho’ya ne demeli? 2 aydır ortalarda olmayan Youssef En-Nesyri neden ilk 11’de?

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EN-NESYRI ÇOK STATİK

Stopersiz Beşiktaş, ancak bu kadar kötü bir En-Nesyri ile ilk yarıda pozisyon vermezdi. Öyle de oldu. Faslı santrfor çok statik, yanında oynayan Talisca da hareketsiz; bu ikili oynadığı zaman rakip savunmalar rahat ediyor. Orta alan da yaratıcılıktan uzak futbolculardan kurulu. Yetmezmiş gibi atletik oyuncusu olmayan hantal bir takım, sarı lacivertliler; pres yapamıyor, tempo yapamıyor.

Fenerbahçenin bekleri Mert Müldür ve Osayi-Samuel de maç sabaha kadar oynansa asist yapamaz. Mourinho ikinci yarıda hatasından dönüp Tadic, Dzeko ve İrfan Can Kahveci’yi soksa da Beşiktaş’ın Uduokhai ve Joao Mario hamleleri ile oyun gücünü artırması maçı kazanmasını sağladı. Siyah beyazlılar orta alanı tamamen boşaltan Fenerbahçe karşısında farkı arttırmalıydı.

MOURiNHO ÇOK RiSK ALDI

Çok risk alan Jose Mourinho’nun takımına karşı 3 kez büyük boşluk yakaladılar ancak final paslarında başarılı olamadılar.

Maçın hakemi Yasin Kol kendine güvenli ancak olmayan faulleri kritik yerlerden yanlış çaldı, ev sahibinin kartlık ayağa basmalarını kartsız geçti, umut vaad eden ataklarda yapılan faulleri seyretti. İkinci yarıda felaket bir yönetim gösterdi.

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FIRAT AYDINUS: MERT GÜNOK ŞAMPİYONLUK YARIŞINA TAMAMEN NOKTA KOYDU!

Fenerbahçe özellikle Talisca'nın şutlarıyla golü aradı ama Beşiktaş kalecisi izin vermedi.

İlk yarı Beşiktaş iyi değildi ama Fenerbahçe siyah beyazlılardan daha kötüydü. Beşiktaş en azından ne yaptığını bilen bir oyun formatında oynadı. Galatasaray derbisinin taktiğine benzer bir oyun anlayışında oynadı hemen hemen. Fenerbahçe’de Oğuz Aydın sağ tarafa geçtikten sonra hücumda biraz daha etkili olmaya çalıştı. Beşiktaş, sahasında bekleyip geçiş oyunu ile özellikle Rashica ve Rafa Silva’yı kullanarak oynadı.

BEŞiKTAŞ PLAY-OFF iSTERDi

Talisca'nın amatörce yaptırdığı penaltıda kaleci İrfan Can Eğribayat başarılıydı ama hemen akabinde Mert Müldür’ün adeta ‘al da at‘ dercesine verdiği hatalı pasta Gedson golü buldu. Beşiktaş’ın bu sezon gerek derbilerdeki başarısına gerekse puan cetvelinin üst sıralarda oynadığı takımlarla yaptığı mücadelere baktığımızda, play-off sistemini bu sene itibarıyla en çok isteyen takım olurdu herhalde! İlk yarı itibariyle Fenerbahçeli futbolcular sanki sezon sonu gelmiş ve kabullenmiş bir modda sahadaydılar.

SONUCU iKi MERT BELiRLEDi

İkinci devrede Mourinho, Tadic-Szymanski değişikliğiyle oyunu Beşiktaş alanına yıkmaya çalıştı. İlk 45 dakikaya nazaran Fenerbahçe kötüden bir tık daha hareketliydi. Beşiktaş ise aynı anlayışla devam etti.

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İkinci yarının başlangıcıyla Fenerbahçe özellikle Talisca’nın attığı şutlarla golü bulmaya çalıştı. Bunların çoğunda kaleci Mert Günok’a takıldı. Bu bölümde kalesinde devleşen Mert Günok maçın yıldızıydı Beşiktaş adına. Son 15-20 dakikada Beşiktaşlı futbolcular kendi ceza alanlarına adeta bir kara duvar ördü.

Bu skorla Beşiktaş derbi ve büyük maçlardaki başarısını bir kez daha gösterirken Fenerbahçe’nin attığı havlu yere düştü diyebiliriz. Aslında maçın özeti Mert Günok Fenerbahçe’ye tamamen havlu attırdı.

Skor olarak baktığımızda aslında sonuç itibari ile maça damga vuran iki Mert vardı sahada.