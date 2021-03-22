Derbi sonrası İngiltere'den olay Mesut Özil yorumu!

Spor Arena Dış Haber | Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, İngiltere'de bir kez daha gündem oldu.

Arsenal'in West Ham ile 3-3 berabere kaldığı Londra derbisinin ardından İngiltere'nin ünlü gazetecilerinden Piers Morgan, Mesut Özil hakkında flaş bir yorum yaptı.

''SON 5 YILDA MESUT ÖZİL...''

Piers Morgan, Arsenal'in Mesut Özil yerine Real Madrid'den kiraladığı Martin Odegaard hakkında övgü dolu sözler kullanırken ''Bu adam, Mesut Özil'in son 5 yılda gösterdiği performanstan daha iyi! Müthiş bir yetenek, harika bir iş azmi ve mentalitesi var. Arsenal, Odegaard'ın acilen bonservisini almalı.'' yorumunu yaptı.

''MESUT'TAN BEKLEDİĞİMİZ HER ŞEYİ O YAPIYOR''

Arsenal taraftarları da Odegaard'ın performansını oldukça beğenirken ''Eğer Odegaard'ı almazsak Avrupa'da başka bir takım onu alacak. Hemen almalıyız! Mesut Özil'den beklediğimiz her şeyi o yapıyor. Mesut'un en iyi halini hatırlatıyor.'' değerlendirmelerini yaptı.

Arsenal, Londra derbisinde West Ham karşısında 3-0 geriye düşse de maçı 3-3'e getirmeyi başarmıştı. Karşılaşmanın ardından Martin Odegaard, maçın en iyi oyuncuları arasında gösterilmişti.

HENÜZ 16 YAŞINDA REAL MADRID...

Henüz 16 yaşında Real Madrid'e transfer olan Norveçli futbolcu, önce Hollanda'da Heerenveen, daha sonra Vitesse'ye kiralanmıştı. Geçen sezonu Real Sociedad'da kiralık geçiren 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon devre arasında Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Real Madrid'den Arsenal'e kiralık olarak gelmişti.

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