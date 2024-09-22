Derbi sonrası ilginç olay! Fenerbahçe kepenk kapattı

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Fenerbahçe Kulübü yetkilileri, derbiden sonra, görülmemiş bir uygulamaya imza attı. Sarı lacivertliler, maçı 3-1 kazanan Galatasaraylı futbolcuların sahaya dönüp sevinç gösterisi yapmalarını engellemek için soyunma odası çıkış tünelinin kepengini kapattı. Hatırlanacağı üzere geçen sezonun ikinci yarısında Fenerbahçeli futbolcular, deplasmanda Galatasaray’ı 1-0 yendikleri maçtan sonra sahaya dönüp orta yuvarlakta kutlama yapmıştı.

GALİBİYETİ SOYUNMA ODASINDA KUTLADIK

Galatasaray Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, kepengin kapatılmasıyla ilgili olarak, “Geçen sezon maç bittikten sonra sahaya çıkıp boş tribünler önünde sevinenler, seyircimiz varken, kutlama yapmamamız için kapı yerine kepenk yapmışlar. Biz Kadıköy’de kepenk indirttik! Galibiyeti soyunma odamızda doyasıya kutladık. Kepengi indirtmiş olmanın gururuyla dönüyoruz. Çok güzel bir galibiyet aldık” dedi.

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F.BAHÇELİ YÖNETİCİLER SU ŞİŞESİ ATTI

Hatipoğlu ayrıca maçtan sonra protokol tribününde kavga çıktığını belirterek şunları söyledi: “Yöneticiler olarak galibiyetin gururuyla fotoğraf çektirirken, Fenerbahçeli yöneticiler su şişesi attı. Maalesef yönetim kurulu üyemiz Ece Bora’ya bu su şişesi isabet etti. Bir kadına su şişesi fırlatarak bu kadar hoşgörüsüz davranmalarını üzüntüyle karşılıyoruz. Kendilerini kınıyoruz. Bunların yaşanmaması lazım.”