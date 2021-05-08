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Futbol
Haber Giriş: 08.05.2021 - 23:52 | Son Güncelleme:

Derbi sonrası Galatasaray'dan Beşiktaş'a yıldızlı gönderme

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Derbi sonrası Galatasaray'dan Beşiktaş'a yıldızlı gönderme

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek zirve mücadelesini sürdürürken maçın ardından sarı kırmızılılar göndermede bulundu.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar Babel, Falcao ve Arda Turan'ın golleriyle 3-1 kazanırken siyah beyazlılarla bitime 2 hafta kala puan farkını 3'e indirdi.

Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılıların sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın maç paylaşımı alıntılanarak göndermede bulunuldu.

Sarı kırmızılılar resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Beşiktaş'ın maç sonu paylaştığı skor tablosunu alıntılayarak "Yıldızlarımızı 'sehven' gözden kaçırdığınızı düşünüyoruz" diyerek tablonun şampiyonluk yıldızlı halini paylaştı.

Paylaşımın devamında "Doğru logo kullanımı ile maç sonucu görselini sizin için yeniden hazırladık. Rakibe saygı, kendine saygı!" ifadelerine yer verildi.

Sarı kırmızılılarda ilk golü atan Ryan Babel de sosyal medya hesabından La Casa De Papel dizisine atıfta bulunarak "La Casa De Babel" paylaşımında bulundu.

Derbi sonrası Galatasaraydan Beşiktaşa yıldızlı gönderme

Galatasaraylı futbolcu Henry Onyakuru ise "Geri dönmek ve zafer kazanmak harika. Daima Tanrı'nın zamanlamasına güvenin. Sezonu güçlü bir şekilde bitirelim!" ifadelerini kullandı.

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