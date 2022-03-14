Derbi sonrası Galatasaray'dan Beşiktaş'a şarkılı gönderme

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Barcelona maçından sonra hava şartları nedeniyle İstanbul'a geç gelen ve derbi hazırlıklarını İzmir'de sürdüren sarı kırmızılılar, derbinin ertelenmesi talebinde bulunmuş ancak Beşiktaş cephesinden olumsuz yanıt gelmişti.

Derbi öncesi iki takım arasında sözlü atışma yaşanırken müsabakayı 2-1 kazanan Galatasaray, Beşiktaş'a gönderme yaptı.

Maçın ardından sosyal medya hesabından Vodafone Park'ın yer aldığı bir video paylaşan Galatasaray, Beşiktaşlı futbolcuların yer aldığı fotoğrafa "Gülümse çekiyorum!" notunu düştü.

SESSİZLİK VURGUSU

Vodafone Park'ın önünde başlayan videoda Beşiktaş çarşısı, Beşiktaş iskelesi görünürken arka planda ise "sessizlik" vurgusu yapıldı.

Ardından Galatasaray logosu belirirken bu sırada "Ararım seni her yerde" şarkısı çaldı.

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Galatasaray'ın bu paylaşımı, sarı kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni aldı.