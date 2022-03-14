Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Derbi sonrası Galatasaray'dan Beşiktaş'a şarkılı gönderme

#Galatasaray#Beşiktaş#Süper Lig
Derbi sonrası Galatasaraydan Beşiktaşa şarkılı gönderme

Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray, maç sonunda ezeli rakibine göndermede bulundu.

Haberin Devamı

Barcelona maçından sonra hava şartları nedeniyle İstanbul'a geç gelen ve derbi hazırlıklarını İzmir'de sürdüren sarı kırmızılılar, derbinin ertelenmesi talebinde bulunmuş ancak Beşiktaş cephesinden olumsuz yanıt gelmişti.

Derbi öncesi iki takım arasında sözlü atışma yaşanırken müsabakayı 2-1 kazanan Galatasaray, Beşiktaş'a gönderme yaptı.

Maçın ardından sosyal medya hesabından Vodafone Park'ın yer aldığı bir video paylaşan Galatasaray, Beşiktaşlı futbolcuların yer aldığı fotoğrafa "Gülümse çekiyorum!" notunu düştü.

SESSİZLİK VURGUSU

Vodafone Park'ın önünde başlayan videoda Beşiktaş çarşısı, Beşiktaş iskelesi görünürken arka planda ise "sessizlik" vurgusu yapıldı.

Ardından Galatasaray logosu belirirken bu sırada "Ararım seni her yerde" şarkısı çaldı.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın bu paylaşımı, sarı kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Beşiktaş#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud
İlk kez gribin altına düştü Covid-19 BİTTİ diyebilir miyiz Uzmanlar yanıtlıyor...

İlk kez gribin altına düştü! 'Covid-19 BİTTİ' diyebilir miyiz? Uzmanlar yanıtlıyor...

#Koronavirüs
Ukrayna rüyası kâbusa döndü Rusya bilgi savaşını böyle kaybetti

Ukrayna rüyası kâbusa döndü! Rusya 'bilgi savaşı'nı böyle kaybetti

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud
İlk kez gribin altına düştü Covid-19 BİTTİ diyebilir miyiz Uzmanlar yanıtlıyor...

İlk kez gribin altına düştü! 'Covid-19 BİTTİ' diyebilir miyiz? Uzmanlar yanıtlıyor...

#Koronavirüs
Ukrayna rüyası kâbusa döndü Rusya bilgi savaşını böyle kaybetti

Ukrayna rüyası kâbusa döndü! Rusya 'bilgi savaşı'nı böyle kaybetti

#Ukrayna