Derbi sonrası Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme! Rashica...

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Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı Icardi'nin golleriyle 2-1 mağlup eden Galatasaray, maçın ardından rakibine gönderme yaptı.
Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesaplarından 'Re Re Re' notuyla bir video paylaşıldı. Videoda Mertens, Angelino ve Kerem Demirbay'ın güldüğü görüldü.
Beşiktaş, Galatasaray'ın da ilgilendiği Milot Rashica transferi açıklarken 'Ra Ra Ra' şeklinde tweet atmıştı.
"GERİ GİDİYORLAR"
Galatasaray ayrıca Beşiktaş'in günler önce yaptığı 'Geliyoruz' paylaşımını alıntılayarak 'Geri gidiyorlar' notuyla Beşiktaş otobüsünün geri geri gidişinin videosunu paylaştı.