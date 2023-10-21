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Derbi sonrası Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme! Rashica...

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#Galatasaray#Beşiktaş#Rashica
Derbi sonrası Galatasaraydan Beşiktaşa gönderme Rashica...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2023 21:20

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray, maç sonu paylaşımında ezeli rakibine göndermede bulundu.

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Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı Icardi'nin golleriyle 2-1 mağlup eden Galatasaray, maçın ardından rakibine gönderme yaptı.

Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesaplarından 'Re Re Re' notuyla bir video paylaşıldı. Videoda Mertens, Angelino ve Kerem Demirbay'ın güldüğü görüldü.

Beşiktaş, Galatasaray'ın da ilgilendiği Milot Rashica transferi açıklarken 'Ra Ra Ra' şeklinde tweet atmıştı.

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"GERİ GİDİYORLAR"

Galatasaray ayrıca Beşiktaş'in günler önce yaptığı 'Geliyoruz' paylaşımını alıntılayarak 'Geri gidiyorlar' notuyla Beşiktaş otobüsünün geri geri gidişinin videosunu paylaştı.

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#Galatasaray#Beşiktaş#Rashica

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