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Derbi sonrası Galatasaray'da Fatih Terim'den penaltı tepkisi! "Bırakması lazımdı"

#Galatasaray#Fatih Terim#Beşiktaş
Derbi sonrası Galatasarayda Fatih Terimden penaltı tepkisi Bırakması lazımdı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1 yenildikleri Beşiktaş derbisinin ardından yaptığı açıklamada, penaltı atışından yararlanamayan Mostafa Mohamed ve maçın VAR hakemi Mete Kalkavan hakkında konuştu.

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Beklenmeyen goller yediklerine dikkat çeken Fatih Terim, "Umduğumuz gibi başladık. Baskı bekliyordum, oraları geçtik ama biraz basit top kaybı ve topa sahip olmada sıkıntı çektik. Sonra oyun daha dengelendi ve gol bulduk. Sonra bir yan top... Maalesef yine beklenmeyen bir gol yedik." dedi.

"METE KALKAVAN'A SORSAN..."

Yedikleri ikinci golün öncesinde Nelsson'a Beşiktaş'ın golcüsü Batshuayi'nin faul yaptığını belirten Terim, maçın VAR hakemi Mete Kalkavan'a tepki gösterirken "Korner olmadan, bizim yediğimiz golden önce Nelsson'a yapılan bir faul var. Sarı kartımsı bir faul. O korner de bize gol oldu. Mete Kalkavan'a sorsan anlatır o oradan şu geldi, bu geldi diye. Öyle bir gol yedik. Birkaç dakika şokumsu bir şey yaşadık, arkasından biraz değişiklik yaptık. 1-1'deyken değişikliği yaptım, sonra 2-1 oldu. Bir daha hamle yaptık, burada da kaçan iki tane anlatılamayacak gol var. Halil'in şutu ve de penaltı.  Sağlık olsun, istemedik. Mağlup olmamak için de gerekli pozisyonları bulduk ama atamadık, penaltı dahil. Dolayısıyla mağlup olduk. Yapacak bir şey yok." diye konuştu.

"PENALTIYI BIRAKMASI LAZIMDI"

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Kazandıkları penaltıyı Mostafa Mohamed'in kullanması için Cicaldau'ya bırakması gerektiğine dikkat çeken Terim, "Penaltıda bizde Cicaldau atıyor. Mostafa almış, ben atacağım demiş. Daha önce onu kazanmak için, çok da riskli bir maçtı, atmasını istedim. Burada bırakması lazımdı Cicaldau'ya. Sağlık olsun, ne yapalım. Kritik dönemlerde penaltı atmama rekoru bizdedir herhalde. Penaltıcıları belirliyoruz. Cicaldau'nun da topu bırakmaması lazım açıkçası. Penaltıcı benim, benim atmam lazım demesi lazım. Haksız demiyorum, orada o kibarlığı yapmış." sözleriyle oyuncusunu eleştirdi.

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#Galatasaray#Fatih Terim#Beşiktaş

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