Derbi sonrası Beşiktaş'a Ciro Immobile'den kötü haber

Gözden Kaçmasın

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından şampiyonluk tahmini ve flaş tespit: Arkadaşlarıma söylemiştim | Mourinho'nun önemsememesi normal | Fred geçen seneki gibi değil Haberi Görüntüle