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Derbi sonrası Beşiktaş'a Ciro Immobile'den kötü haber

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#Beşiktaş#Ciro Immobile#FENERBAHÇE
Derbi sonrası Beşiktaşa Ciro Immobileden kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 15:30

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçın son anlarında sakatlanan Ciro Immobile, siyah beyazlıların hafta içi oynayacağı Bodo Glimt maçını kaçırması bekleniyor.

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Dün akşam oynanan derbi maçında Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Beşiktaş, Ciro Immobile'nin sürpriz sakatlığının şokunu yaşıyor.

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Karşılaşmanın sonlarına doğru sakatlanan Immobile'nin, Perşembe günü Bodo Glimt ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. İtalyan golcünün sakatlığının süresi yarın çekilecek MR sonrası ortaya çıkacak.

Yine Fenerbahçe maçının ikinci yarısında sakatlanan Tayyip Talha'nın kesin durumu da yarın çekilecek MR sonucu belli olacak.

34 yaşındaki İtalyan forvet bu sezon Beşiktaş formasıyla 20 maçta sahaya çıkarken 13 gollük katkı sağladı.

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#Beşiktaş#Ciro Immobile#FENERBAHÇE

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