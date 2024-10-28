Derbi saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Haberin Devamı

Galatasaray - Beşiktaş maçı, iki takımın ezeli rekabetinde yeni bir dönüm noktası olacak. Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı son iki maçı kazanarak rakibi karşısında seri yakaladı ve bu seriyi üç maça çıkarmayı hedefliyor. Beşiktaş ise Galatasaray deplasmanında oynadığı son yedi Süper Lig maçında galibiyet elde edemedi (6 mağlubiyet, 1 beraberlik). Ayrıca bu sezon yenilgisiz ilerleyen her iki takım da, ligde en az süre skor dezavantajı yaşayan ekipler arasında yer alıyor. Peki, son derece çekişmeli geçmesi beklenen Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, derbi mücadelesi hakkında detaylı bilgiler ve muhtemel 11 bilgileri

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA? DERBİ SAAT KAÇTA?

Haberin Devamı

Süper Lig'in 10'uncu Hafta mücadelesinde Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek. 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

OKAN BURUK SAHADA

Galatasaray’da Ismail Jakobs, sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk’un ise geçirdiği apandisit ameliyatına karşın takımının başında sahada olması bekleniyor. Beşiktaş’ta Necip, Paulista ve geçtiğimiz hafta sakatlanan Mert Günok bugün sahada olmayacak. Milli maçta sakatlanan ve ilk kez dün antrenmana çıkan Rashica’nın durumuna ise bugün karar verilecek.

MERTENS ‘DALYA’ DiYECEK

G.Saray’da Dries Mertens bugün görev alırsa, sarı kırmızılı formayla 100. maçına çıkacak. G.Saray’da Sara, Jelert, Sallai ve Osimhen; Beşiktaş’ta Emirhan, Can, Uduokhai, Mario ve Ndour görev almaları halinde Türkiye’deki kariyerlerinde ilk kez G.Saray-Beşiktaş derbisine çıkacaklar.

NDOUR YERİNE MUSRATİ

Beşiktaş’ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un Lyon maçındaki savunma zaafları nedeniyle taktiksel değişikliklere gidebileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle El Musrati’nin Ndour’un yerine oynaması kuvvetle muhtemel. Rashica da hazır görülmesi halinde Joao Mario’nun yerine sağ kanada geçebilir.

2- Beşiktaş ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, ezeli rakibini üst üste 3+ kez mağlup ettiği son seriyi Ocak 2013-Mayıs 2015 arasında yakaladı (5 maç).

Haberin Devamı

7- Galatasaray’a konuk olduğu son yedi Süper Lig maçını kazanamayan Beşiktaş (1B 6M), son dört ziyaretinin tamamından mağlup döndü. Bu kulüp tarihinin en uzun ikinci serisi.

133- G.Saray ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 133’üncü kez karşı karşıya gelecek. Bu rekabet tarihinde alınan galibiyet sayılarında sarı kırmızılı ekibin 50-39 üstünlüğü bulunuyor (43B).

9- Giovanni van Bronckhorst (6G, 2B), Süper Lig’de Mircea Lucescu’dan (2002-03) bu yana Beşiktaş’ın başında çıktığı ilk dokuz maçı namağlup geçen ilk teknik direktör olmak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER