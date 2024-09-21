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Derbi saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Derbi
Derbi saat kaçta Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Muhtemel 11ler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2024 09:43

Derbi saati, Fenerbahçe Galatasaray maçını büyük bir heyecan ile bekleyen milyonlarca futbolseverin odak noktası oluyor. Ezeli rekabetin bir kez daha sahaya yansıyacağı karşılaşma, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın lig tarihinde 135. karşılaşması olacak. Derbi mücadelesi öncesi en çok merak edilen konulardan birisi ise Icardi'nin derbide oynayıp oynamayacağı oldu. Teknik Direktör Okan Burak'ın sakatlığı devam eden Icardi'nin Fenerbahçe Galatasaray maçında kesin olarak oynamayacağını açıkladı. Peki, milyonlarca kişinin geri sayıma geçtiği Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, derbinin muhtemel 11'leri ve detaylı bilgiler

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Fenerbahçe Galatasaray maçı ile derbi heyecanı için geri sayım başladı. Okan Buruk ve Mourinho'nun taktik savaşını gözler önüne serecek olan mücadelede, tüm dikkatler yıldız futbolculara çevrilecek. Icardi'nin yokluğunda gol yollarını devralan Osimhen, takımının galibiyeti için mücadele verecek. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin deneyimli kaptanı Edin Dzeko ise puan tablosuna 3 puan yazdırabilmek için ter dökecek. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, derbi saati ve muhtemel 11 bilgileri detayı

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 6'ıncı Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek. 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

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DERBİ İSTATİSTİKLERİ

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.

Ligde geride kalan 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, haftaya 13 puanla 2. sırada giriyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, 15 puanla liderlik koltuğunda oturan rakibini yenerek zirveye yükselmenin hesaplarını yapıyor.

8- Ligde son 8 iç saha maçında puan kaybetmeyen F.Bahçe, evinde daha uzun bir galibiyet serisini en son Şubat-Eylül 2013'te yakaladı (9G).

2- Yabancı hocalarla ligde son 2 G.Saray derbisini kaybeden F.Bahçe (Jesus x2), daha uzun bir seriyi sadece 1960-62’de yaşadı (Szekely x4).

3- Son lig maçında da gol katkısı yapan Tadic (3 gol, 2 asist), Türkiye kariyerinde ilk kez üst üste 4 maçta bunu başarmak için sahaya çıkıyor.

5- Bu sezon ligde oynadığı 5 maçı da kazanan G.Saray, 2009-10’nun ardından lig tarihinde 2. kez bir sezona 6’da 6 yaparak başlamak istiyor.

4- Süper Lig’de son 4 maçta birer gol atan Barış Alper, profesyonel kariyerinde ilk kez üst üste 4 lig karşılaşmasında fileleri havalandırdı.

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3- Okan Buruk’la F.Bahçe ile oynadığı 4 lig maçının 3’ünde kalesini kapatan G.Saray (2G, 1B), tek mağlubiyetini gol yediği son derbide aldı.

MUHTEMEL 11'LER

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Derbi

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