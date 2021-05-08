Derbi Özel | İbrahim Toraman ve Aykut Erçetin canlı yayın konuğumuz

Spor Arena'nın canlı yayınına konuk olan İbrahim Toraman ve Aykut Erçetin, Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesinde yorumlarda bulunuyor.

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İşte İbrahim Toraman ve Aykut Erçetin'in açıklamaları;

İBRAHİM TORAMAN: Risk alması gereken takım Galatasaray. Rosier ve Ghezzal Beşiktaş için önemli silahlar ama Fatih Terim de Saracchi ile Onyekuru ile başlıyor. Sağ tarafa önlem alayım kadrosu değil.

AYKUT ERÇETİN: Galatasaray, 1. dakikadan itibaren oyun üstünlüğünü hissettirmeli. Bekleme yapılacak bir maç değil şu şartlarda. Fatih hoca bu maç özelinde iyi giden takım yerine sanki tecrübeli oyunculara yönelmiş.