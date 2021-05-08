Derbi Özel | İbrahim Toraman ve Aykut Erçetin canlı yayın konuğumuz
Bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş formaları giyen İbrahim Toraman ile Aykut Erçetin, Spor Arena'nın canlı yayınında derbi öncesi değerlendirmelerde bulunuyor.
Spor Arena'nın canlı yayınına konuk olan İbrahim Toraman ve Aykut Erçetin, Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesinde yorumlarda bulunuyor.
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İşte İbrahim Toraman ve Aykut Erçetin'in açıklamaları;
İBRAHİM TORAMAN: Risk alması gereken takım Galatasaray. Rosier ve Ghezzal Beşiktaş için önemli silahlar ama Fatih Terim de Saracchi ile Onyekuru ile başlıyor. Sağ tarafa önlem alayım kadrosu değil.
AYKUT ERÇETİN: Galatasaray, 1. dakikadan itibaren oyun üstünlüğünü hissettirmeli. Bekleme yapılacak bir maç değil şu şartlarda. Fatih hoca bu maç özelinde iyi giden takım yerine sanki tecrübeli oyunculara yönelmiş.