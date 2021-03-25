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GeriFutbol Derbi öncesi Vida-Ghezzal arasında ilginç diyalog: "Sen ortala görürsün atacağım"
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Futbol
Haber Giriş: 25.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Derbi öncesi Vida-Ghezzal arasında ilginç diyalog: "Sen ortala görürsün atacağım"

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Beşiktaş, geçen hafta sahasında ağırladığı Fenerbahçe karşısında Domagoj Vida’nın golüyle 1-0 öne geçerken, Hırvat oyuncuya asisti Rachid Ghezzal yapmıştı.

İkilinin maç günü karşılaşma öncesi sohbet ettiği ve Ghezzal’ın takım arkadaşına “Hissediyorum bugün gol atacaksın” dediği öğrenildi.

Hırvat stoperin de bunun üzerine “Serbest vuruş olursa doğrudan bana orta yap, görürsün gol atacağım” dediği belirtildi.

Nitekim maçta Ghezzal, maçta bu sezon Hırvat takım arkadaşına BB Erzurumspor, Ankaragücü, Antalyaspor maçlarının ardından dördüncü kez asist yaptı.

Sezon başında kiralık olarak gelen rachid Ghezzal da böylece 13. asistini gerçekleştirdi ve ligin bu sezon en çok gol pası veren oyuncusu unvanını sürdürdü.

Derbi öncesi Vida-Ghezzal arasında ilginç diyalog: Sen ortala görürsün atacağım

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