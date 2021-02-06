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Futbol
Haber Giriş: 06.02.2021 - 13:37 | Son Güncelleme:

Derbi öncesi Galatasaray'da dikkat çeken istatistik! 32 yıl ve Belhanda...

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Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da dev maç öncesi ilginç iki istatistik dikkat çekti.

Geçen sezon 23 Şubat 2020 günü oynanan maçta Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Kadıköy'de 21 yıllık galibiyet hasretini noktalayan Galatasaray, bugünkü maçı kazanması halinde 32 yıl sonra art arda iki lig maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etmiş olacak.

Fenerbahçede Erol Bulutun dikkat çeken Galatasaray istatistiği
Fenerbahçe'de Erol Bulut'un dikkat çeken Galatasaray istatistiği

BELHANDA, FENERBAHÇE YENİLGİSİ GÖRMEDİ

Öte yandan Galatasaray'ın Faslı 10 numarası Younes Belhanda, Galatasaray'a transfer olduğu 2017 yazından bu yana Fenerbahçe maçlarında mağlubiyet yüzü görmedi.

Belhanda geldiğinden bu yana oynana derbi sonuçları şu şekilde

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
Galatasaray 2-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-1 Galatasaray
Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

Derbi öncesi Galatasarayda dikkat çeken istatistik 32 yıl ve Belhanda...

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