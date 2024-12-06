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Derbi öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! Son idmana çıkmadı

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#Fenerbahçe#Beşiktaş#Derbi
Derbi öncesi Fenerbahçeye kötü haber Son idmana çıkmadı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 18:33

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de son idmana çıkmayan Mert Hakan Yandaş'ın forma giyemeceği belirtildi.

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Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş bugün yapılan son idmana katılmadı. NTV'nin haberine göre tecrübeli futbolcu derbide forma giyemeyecek.

Çağlar döndü, Oosterwolde yok

Sakatlığını atlatan Çağlar Söyüncü takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. Milli futbolcunun kadroda olup olmayacağının kararını teknik ekip verecek. Uzun süreli sakatlığı devam eden Oosterwolde ise maç kadrosunda yer almayacak.

Sarı-lacivertli ekipte savunma oyuncularından Alexander Djiku ve Samet Akaydin ise kart sınırında. Bu oyuncular Beşiktaş karşısında forma giyip kart görmeleri durumunda, bir sonraki hafta iç sahada oynanacak RAMS Başakşehir müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak.

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#Fenerbahçe#Beşiktaş#Derbi

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