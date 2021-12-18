Derbi öncesi Beşiktaşlı futbolculara döner ziyafeti 

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Yılın son derbisi öncesi kendisi de eski futbolcu olan iş adamı Sertan Tabur’un ortağı olduğu, Etiler’de bulunan Dönerci Serkan Usta tarafından Beşiktaş Kulübü Nevzat Demir Tesislerinde Beşiktaşlı futbolculara ve Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu’na akşam yemeğinde döner hazırlandı. Dönerci Serkan Usta’nın hazırladığı sunumdan memnun kalan siyah beyazlılar moral dolu bir akşam yaşadı.



Başkan Ahmet Nur Çebi ve futbolcuların döner kesme deneyimi de sıra dışı anlara sahne olurken, futbolcular ve yönetim kurulu da hazırlanan moral yemeğinden dolayı hem mutluluklarını dile getirdi, hem de döneri çok beğendiklerini söylediler.



Çebi, sıcak bir ortamda geçen akşam yemeğinde, U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ve futbolcularla sohbet ederken Fenerbahçe maçın için de takıma başarılar diledi.