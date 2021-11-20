Derbi öncesi akıl oyunları! Galatasaray, Fenerbahçe'yi 10'unla yıkacak... Vitor Pereira, Galatasaray'ı "Sır" taktikle avlayacak...

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Derbide 52 bin kişilik seyirci desteği ile ezeli rakibi Fenerbahçe’nin karşısına çıkacak olan Galatasaray’da tek hedef galibiyet... Dev maçta kazanarak Fenerbahçe’ye karşı iç sahada hem 7 yıllık galibiyet özlemini bitirmek hem de lider Trabzonspor ile puan farkını eritmek isteyen Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim oyun planı ve kadrosunu da 3 puan üzerine oluşturdu. Dolu tribünler önünde taraftarlarının da desteği ile Fenerbahçe karşısında kazanmak isteyen Galatasaray, hücum futbolunu ön planda tutan bir taktikle sahada olacak.

MORUTAN KULÜBEDE BAŞLAYACAK

Milli arada hücumsal etkinliği, verimliliği artırmak adına çalışmalar yapan Fatih Terim yarınki karşılaşmada önemli hamlelere imza atacak. Galatasaray’da Olimpiu Morutan, Fenerbahçe derbisinde hamle oyuncusu olarak kullanılacak. Rumen futbolcu yerine Fatih Terim’in forvet arkası yani 10 numara pozisyonunda Sofiane Feghouli’yi kullanması bekleniyor. Tecrübeli teknik adam kanatlarda ise milli takımda yıldızlarını parlatan Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu ikilisini kullanacak.

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GOL UMUDU MOSTAFA MOHAMED

Fatih Terim en uçta ise geçen sezon Kadıköy’deki maçta galibiyeti getiren gole imza atan Mustafa Muhammed’e görev verecek. G.Saray’da bu sezon ligde attığı 4 golle takımın en skorer ismi olan Mustafa Muhammed, Fenerbahçe maçında golünü atarsa 10 yıl aradan sonra bir ilki başaracak. Sarı kırmızılılarda 2011-12’deki Johan Elmander’in performansından buyana ezeli rakibe karşı üst üste 2 Süper Lig maçında da gol atan oyuncu bulunmuyor. Orta sahada ise Berkan Kutlu-Alexandru Cicaldau ikilisi forma giyecek. Galatasaray’da Sacha Boey’in tedavisinin halen devam etmesi nedeniyle savunma dörtlüsü ise Fenerbahçe derbisinde de değişmeyecek. Savunma sağ bek Yedlin, sol bek Van Aanholt, stoper ikilisi Nelsson-Marcao’dan oluşacak.

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GERiDEN GELiP EN ÇOK PUANI G.SARAY TOPLADI

Süper Lig’de bu sezon geri düştüğü maçlarda en fazla puan çıkaran takım Galatasaray oldu. Sarı kırmızılılar geride kalan 12 haftalık periyotta yenik duruma düşmesine rağmen pes etmeyerek 10 puan toplamayı başardı. Üstelik sarı kırmızılılar geçen sezonun tamamında ulaştığı sayıyı 12 hafta sonunda geride bıraktı. Geçen yıl 40 maça çıkan Cimbom bu istatistikte 9 puanı hanesine yazdırabilmişti.

YERLiLER SUSTU DERBiNiN GOLLERiNi YABANCI OYUNCULAR ATTI

· G.Saray-F.Bahçe rekabetinde son 10 sezonda oynanan 26 derbiye yabancı futbolcular damga vurdu.

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· Son 26 maçta atılan 47 golün 35’ini (yüzde 74) yabancı oyuncular kaydetti. 11 gol yerlilerden gelirken, 1 kişi kendi kalesini vurdu.

· F.Bahçe’nin 22 golünün 19’unu yabancı, 3’ünü ise yerliler filelere gönderdi.

· G.Saray’ın 25 golünün 16’sını yabancı, 8’ini de Türk oyuncular attı, bir gol de rakip futbolcudan geldi.

· 2 takımın mevcut kadrolarında sadece Muhammed rekabette daha önce gol attı.

FATiH TERiM RAHAT PEREiRA’NIN iSE KOLTUĞU TEHLiKEDE

Fenerbahçe ile oynanacak dev maç öncesi Galatasaray’ın en büyük kozu Fatih Terim olacak. İşte Terim’in tartışılan Pereira’ya göre öne çıkan artıları.

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TAKIMIN TEK PATRONU O

· Camiada çatlak ses yok.

· Pereira’nın koltuğu tehlikede terim ise rahat.

GENÇLER ÇOK FORMDA

· Takım ligde ilk kez tam dolu statta oynayacak

· Genç oyuncuları milli takımdan formda döndü.

KADIKÖY’DE 2’DE 2

· Son maçı kazandı, Kadıköy’de 2’de 2 yaptı.

· 7 maçlık kazanamama serisini bitirmekte kararlı.

DERBiDE ÇIKAN OLAYLARIN FATURASI 2 TAKIM iÇiN DE AĞIR OLDU

· Ligin 2 Büyük kulübü G.Saray ile F.Bahçe arasında son 10 sezonunda oynanan derbilerdeki olaylar nedeniyle 2 takıma da ağır fatura çıktı. PFDK sarı lacivertlilere 2 milyon 530 bin 750, Galatasaray’a ise 1 milyon 759 bin 500 lira para cezası verdi.

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· Fenerbahce 7, Galatasaray’a ise 2 maç seyircisiz oynama cezası aldı

· Engin Baytar 11, Fatih Terim 10, Hasan Şaş, Volkan Demirel, Meireles ve Jailson 8’er maç ceza aldı.

69- G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim kariyerinde 69. derbisine çıkacak. Terim önceki 68 derbide 25 galibiyet, 25 beraberlik ve 18 yenilgi gördü.

12- Fenerbahçe ile 34. kez rakip olacak Fatih Terim, geride kalan 33 maçta 12’şer galibiyet ve beraberlik yaşarken 9 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

2- Fenerbahçe’ye rakip olduğu son lig maçını1-0 kazanan Fatih Terim, 1999’dan bu yana ilk kez sarı lacivertli ekibi üst üste 2 karşılaşmada mağlup etmek istiyor.

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4- Terim F.Bahçe’ye karşı ligde iç sahada en son galibiyetini 16 Aralık 2012’de 2-1’le aldı. Terim’le G.Saray’ın ev sahibi olduğu sonraki 4 maç berabere tamamlandı.

10- G.Saray ile F.Bahçe arasında seride kalan 10 sezonunda oynanan derbi maçlarda yaşanan olaylar nedeniyle Fatih Terim, PFDK’dan 10 maç ceza aldı.

FENERBAHÇE'DE VITOR PEREIRA, GALATASARAY'I SIR TAKTİKLE AVLAYACAK

Derbi maça lider Trabzonspor’un 10 puan gerisinde çıkacak olan Fenerbahçe için yarınki karşılaşma, hem puan farkının açılmaması hem de kötü gidişe son verip şampiyonluk umutlarını güçlendirme adına büyük önem taşıyor. Bu durumun fazlasıyla farkında olan futbolcuların tek gündemi Galatasaray maçı. Sarı lacivertli oyuncular antrenmanlarda, topluca yenen yemeklerde ve dinlenme saatlerinde sürekli derbiyi konuşuyor ve “Kazanacağız” diyerek birbirlerini motive ediyorlar.

FUTBOLCULARLA TEK TEK KONUŞUYOR

Milli takımlara giden futbolcuların dönmesiyle taktik antrenmanlarını yaptırmaya başlayan teknik direktör Vitor Pereira, artık bir klasik haline gelen yaka mikrofonuyla oyuncularına talimatlar yağdırıyor ve maç havasına sokmaya çalışıyor. Portekizli teknik adam, takım toplantılarının yanında futbolcularla tek tek konuşarak beklentilerini anlatıyor. Perşembe gününden bu yana taktik idmanları yapan sarı lacivertlilerin Galatasaray karşısında 4’lü defansla mı yoksa sezonun neredeyse tamamında oynatığı 3’lü dizilişle mi sahaya çıkacağı ‘sır’ gibi saklanıyor.

BERKE ÖZER İDMANA ÇIKMADI





Derbi taktiğini kimseye açıklamama konusunda kararlı olan Vitor Pereira ve ekibi, bu konuda ser verip sır vermiyorlar. Sakat olan Luiz Gustavo’nun yokluğunda Fenerbahçe’nin sahadaki liderleri olması beklenen Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Jose Sosa’nın Galatasaray maçına büyük bir istek ve hırsla hazırlandığı öğrenildi. Antrenmanlarını basına kapalı olarak sürdüren sarı lacivertlilerde özellikle Sosa’nın çok formda olduğu, Mesut’un da bu maçta iyi oynayıp galibiyet almak için son derece arzulu olduğu belirtildi. Dev maç öncesi Fenerbahçe’de dikkat çeken diğer bir olay, Berke Özer’in dünkü idmana çıkmaması. Gribal enfeksiyon nedeniyle tedavi gören genç kalecinin bugün yapılacak antrenmana katılacağı ve derbi maçta oynayacağı belirtildi.

PEREiRA’NIN KAZANMAKTAN BAŞKA ÇARESi YOK

Olası bir yenilgide zirveden iyice uzaklaşma tehlikesi ile karşı karşıya olan F.Bahçe’de Pereira hem kendi hem de takımın geleceği için kazanmak zorunda.

3-4-3 TARTIŞILIYOR

· 4 maçtır kazanamıyor. 3-4-3 sistemi eleştiriliyor

· İnadından vazgeçip 4’lü savunmaya dönecek mi?

Johan Elmander'den derbi tahmini ve Fatih Terim övgüsü!

3 ÖNEMLİ İSİM YOK

· Kaleci Altay ile Valencia ve Gustavo yok.

· Kaleyi 21 yaşındaki genç berke koruyacak.

MESUT OYNAR MI?

· Ali Koç’un uyarısı sonrası Mesut’u oynatacak mı?

· Yenilirse zirve ile aradaki fark 13’’e çıkabilir.

2- Pereira’nın Süper Lig kariyerinde 2 ve üzeri maçta karşılaştığı takımlar arasında yenemediği tek rakibi Galatasaray. Pereira, 2 maçta da berabere kaldı.

7- Bu sezon evinde oynadığı 6 lig maçında 7 puan kaybeden Fenerbahçe, Pereira yönetiminde daha önceki 17 iç saha karşılaşmasında 6 puan bırakmıştı.

4- Üst üste 4 karşılaşmayı kazanamayan Fenerbahçe’de, Pereira’nın önceki döneminde en uzun kazanamama serisi 2 beraberlik, 1 yenilgi ile 3 maçtı.

6- Vitor Pereira, Galatasaray maçıyla kariyerindeki 6. derbiye çıkacak. Portekizli hoca, önceki 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

27- İlk 12 haftayı 20 puanla 7. sırada kapatan Fenerbahçe, Pereira’nın ilk dönemi olan 2015-16 sezonunda aynı periyodu 27 puanla 2. bitirmişti.

4- Ligde geride kalan 12 haftada 4 kez mağlup olan F.Bahçe, Vitor Pereira’nın ilk sezonunda 34 haftanın tamamında aynı sayıda yenilgi almıştı.