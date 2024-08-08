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Derbi ne zaman oynanacak? Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman? Fikstür bilgileri

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Süper Lig
Derbi ne zaman oynanacak Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman Fikstür bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 17:03

Galatasaray Fenerbahçe maçı sezonun en çok merak edilen konusu olmaya devam ediyor. Fikstürde en kritik mücadele olarak görülen Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı, pek çok futbolsever tarafından yakından takip edilecek. Peki Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman? Derbi ne zaman, kaçıncı hafta oynanacak? İşte, o detaylar

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Süper Lig'de fikstür çekilişi bugün gerçekleşiyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarlarının merakla beklediği kura çekilişi sonrası akıllardaki ilk soru, her yıl olduğu gibi derbi tarihi olacak. 2024-2025 sezonun fikstüründe derbinin ne zaman oynanacağını merak konusu oldu. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman? Derbi ne zaman, kaçıncı hafta oynanacak? İşte, o detaylar

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Fenerbahçe maçının tarihi, bugün gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrası belli oldu. 

Fenerbahçe Galatasaray maçı, 6. Hafta oynanacak.

DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
6. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
16. hafta: Trabzonspor-Galatasaray

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MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak.

İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı ligde sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.

 

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Süper Lig

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