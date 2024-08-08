Derbi ne zaman oynanacak? Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman? Fikstür bilgileri

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Süper Lig'de fikstür çekilişi bugün gerçekleşiyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarlarının merakla beklediği kura çekilişi sonrası akıllardaki ilk soru, her yıl olduğu gibi derbi tarihi olacak. 2024-2025 sezonun fikstüründe derbinin ne zaman oynanacağını merak konusu oldu. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman? Derbi ne zaman, kaçıncı hafta oynanacak? İşte, o detaylar

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Fenerbahçe maçının tarihi, bugün gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrası belli oldu.

Fenerbahçe Galatasaray maçı, 6. Hafta oynanacak.

DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

6. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

16. hafta: Trabzonspor-Galatasaray

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MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak.

İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı ligde sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.