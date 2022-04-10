Derbi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

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Derbi ne zaman, saat kaçta sorusu, Fenerbahçe Galatasaray maçını yakından takip etmek isteyen milyonlarca futbolseverin gündeminde yer alıyor. Son 10 karşılaşmada birbirlerine karşı 2'şer galibiyet ve 6 beraberlik elde eden ezeli rakipler, bu karşılaşmadan 3 puan alabilmek için önemli bir mücadele verecek. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, derbi mücadelesi öncesi muhtemel 11'ler ve detaylı bilgiler

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 32'inci Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek. 10 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER



FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim, Novak, Crespo, İrfan Can, Zajc, Mert Hakan, Rossi, S. Dursun

GALATASARAY: Muslera, Omar, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Babel, Kerem, Gomis

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VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin bugün Galatasaray'ı ağırlayacağı derbi mücadelesinin Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Volkan Bayarslan oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edcek. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Onur Özütoprak olacak.



Bu müsabakanın VAR koltuğunda Volkan Bayarslan oturacak. Bayarslan’a, AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel ile Kemal Yılmaz eşlik edecek.

GALATASARAY'DA HEDEF 3 PUAN

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynayacağı Fenerbahçe maçından galip ayrılarak, taraftarlarına kötü giden sezonda derbi galibiyeti hediye etmek istiyor.



Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar ligde geride kalan 31 hafta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyetle aldığı 41 puanla haftaya 13. sırada girdi. Aslan ligde son olarak evinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı ve sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.



Bu sezonu istediği gibi geçiremeyen ve ligin ilk yarısında da evinde Fenerbahçe'ye yenilen Galatasaray, taraftarlarına derbi galibiyeti hediye ederek sezonu tamamlamak istiyor.



SON 6 MAÇTA 4 GALİBİYET



Galatasaray, Süper Lig'de son oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar söz konusu mücadelelerde Göztepe, Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük maçlarından 3 puanla ayrıldı. Aslan, Konyaspor ve Gaziantep FK'ya da mağlup oldu.



DEPLASMAN KARNESİ



Galatasaray bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 15 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 14 puan topladı. Aslan attığı 18 gole karşılık kalesinde 27 gol gördü. Aslan dış sahada son olarak Gaziantep FK ile karşılaştı ve 3-1'lik skorla rakibine yenildi.



Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli sakatlığından dolayı oynamayacak. Fatih Karagümrük maçında sakatlanan ve oyundan çıkan milli futbolcu Kerem Aktüroğlu ile dünkü idmanın bir bölümünde takımla çalışan Mustafa Muhammed'in durumuna son antrenmanın ardından belli olacak.



Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera ile Emre Kılınç sarı kart görmesi durumunda 33. haftada Nef Stadyumu'nda oynanacak Yeni Malatyaspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.

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FENERBAHÇE, EVİNDE GALİBİYET İSTİYOR

Ligde son 7 maçta mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasarayı da taraftarı önünde yenmek istiyor. Sarı-lacivertliler, Samandırada yapılan çalışmalarla sarı-kırmızılıları mağlup ederek hem 3 puanı almayı, hem de ligdeki ikincilik hedefine ulaşmanın hesaplarını yapıyor.



Fenerbahçede Mesut Özil ve Ozan Tufanın haricinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmazken, teknik direktör İsmail Kartal 7 yıl sonra derbi mücadeleye çıkacak.



SAKAT CEZALI YOK



Fenerbahçede Galatasaray maçı öncesinde sakat veya cezalı oyuncu yer almıyor. Sarı-lacivertlilerde yönetim tarafından kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile Ozan Tufan ise bu önemli karşılaşmada görev alamayacak isimler olacak.



EN SON GALİBİYETİ YAŞAYAN FUTBOLCU OZAN TUFAN



Sarı-lacivertli ekipte Ozan Tufanın haricinde Galatasaray galibiyeti yaşayan oyuncu yer almıyor. Fenerbahçenin 2016daki son galibiyetinde kadroda yer alan Ozan Tufan, ezeli rakiplerine karşı galibiyet gören tek futbolcu ancak yönetim kararı ile kadro dışı olduğu için forma bulamayacak.



KÖTÜ SERİNİN BİTMESİ AMAÇLANIYOR



Fenerbahçe, başkan Ali Koç dönemindeki kötü serileri bitirmek istiyor. Galatasaraya son 2 yıldır evinde yenilen Fenerbahçe, taraftarlı ilk derbide galip gelmek için sahaya çıkacak. 21 yıllık sahasındaki yenilmezlik serisini unvanını 2019 yılında kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköydeki en son galibiyetini 2016 yılında Robin van Persienin golleriyle almıştı. Sorasında evinde onadığı 4 maçın 2sini kaybeden Fenerbahçe, 2 maçta sahadan mutlu ayrılan taraf oldu.



İSMAİL KARTAL 7 YIL SONRA



Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 7 yıl aradan sonra derbi maçta sarı-lacivertli ekibin başında yer alacak.



İsmail Kartal, Süper Ligin 2014-15 sezonunda Fenerbahçenin başındayken sarı-kırmızılı ekibe karşı birer galibiyet ve mağlubiyet elde ederken, iki Beşiktaş derbisini kazandı. 2015 yılında Kadıköydeki son derbisinde Beşiktaşa 1-0 yenildikleri maçta takımın başında yer alan İsmail Kartal, 7 yıl aranın ardından bir derbi heyecanı yaşayacak.