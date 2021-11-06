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Derbi maça SÜPER ORAN ile Misli.com'da iddaa oyna! Manchester United'ın konuğu Manchester City...

#Misli.Com#İddaa#Manchester United Manchester City
Derbi maça SÜPER ORAN ile Misli.comda iddaa oyna Manchester Unitedın konuğu Manchester City...

Manchester United, derbi maçta Manchester City'yi Old Trafford'da konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Premier Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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MANCHESTER UNITED

Premier Lig'de son olarak Tottenham'ı Cristiano Ronaldo'nun başarılı futbolu yardımıyla yenen Manchester United, hafta arasında da Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta'yla 2-2 berabere kalırken 45+1 ve 90+1'de yine Ronaldo'dan yardım aldı.

Portekizli yıldız Manchester'a döndüğünden beri 11 maça çıktı ve 10 gol katkısı (9 gol - 1 asist) yaptı. Sıra geldi derbiye...

Raphael Varane sakat, Paul Pogba cezalı. TD Ole Gunnar Solskjaer'in 3'lü savunma kurgusuyla devam etmesi bekleniyor.

Büyük ihtimalle stoperde "Victor Lindelof, Eric Bailly & Harry Maguire" izleyeceğiz. Kanatlarda da Aaron Wan-Bissaka ve Luke Shaw olacak.

Pogba'nın yokluğunda orta alandaki yükü Scott McTominay ile Fred'in omuzlaması bekleniyor.

En ileride Ronaldo'nun yanında Edinson Cavani, bu ikilini arkasında ise Bruno Fernandes forma giyecek.

MANCHESTER CITY

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Geçen hafta Crystal Palace yenilgisi alıp şaşırtan Manchester City, hafta arası Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge engelini 4-1 geçip silkelendi.

Derbi öncesi Aymeric Laporte cezası, Ferran Torres sakatlığı nedeniyle eksik listesinde yer alıyor. Kyle Walker için son karar maç saati verilecek.

TD Pep Guardiola'nın sağ bekte Joao Cancelo, sol bekte Oleksandr Zinchenko ve stoperde "John Stones & Ruben Dias" ile maça başlaması bekleniyor.

Bruno Fernandes karşısında Rodri'yi bulacak, Kevin De Bruyne ve Bernardo Silva işin yaratıcılık kısmını üstlenecek. Solda Jack Grealish, ortada Phil Foden, sağda Riyad Mahrez hücum üçlüsünü oluşturacak.

Manchester United'a karşı 23 maç ve 1.662 dakika sahada kalıp 38 şut atmasına rağmen gol sevinci yaşayamayan Raheem Sterling'in yedekte bekleyeceğini söylemek hata olmaz.

Derbi maça SÜPER ORAN ile Misli.comda iddaa oyna Manchester Unitedın konuğu Manchester City...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Manchester United'ın ligde oynadığı son 7 maçın 5'i "2.5 ÜST" bitti.

- Manchester City'nin deplasmanda oynadığı son 2 lig maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

İNGİLTERE PREMIER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Manchester United ile Manchester City'yi karşı karşıya getirecek Premier Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

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Diğerlerinde "KG VAR" tercihine 1,47 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,55'ten oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,42 iken Misli.com'da 1,50!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Premier Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Manchester City kazanır" oldu!

%21'lik kesim Old Trafford'da oynanan son derbiyi 2-0 kazanan Manchester City'nin yanında...

%11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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En yüksek oranların adresi Misli.com! Hemen üye ol, SADECE Misli.com'da Süper Oran ile iddaa oyna...

Derbi maça SÜPER ORAN ile Misli.comda iddaa oyna Manchester Unitedın konuğu Manchester City...

Manchester City'nin Cezayirli yıldızı Riyad Mahrez'den derslik frikik golü! İzleyelim...

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#Misli.Com#İddaa#Manchester United Manchester City

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