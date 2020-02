Derbi ilk 11'leri belli oldu! Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta?

Yüz binlerce taraftarın geri sayıma geçtiği Fenerbahçe Galatasaray maçı için artık son detaylar belli olmaya başladı. Maç kadrosu için son rötuşları gerçekleştiren Fenerbahçe ve Galatasaray teknik ekibi, sahaya kondisyonları yüksek ve taktiğe en uygun futbolcuları sürecek. Bu mücadele, iki ezeli rakip arasındaki 391. sınav olacak. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, muhtemel 11'ler ve maç kadrosu hakkında bazı bilgiler

111 yıllık rekabetin sahaya yansıyacağı Fenerbahçe Galatasaray maçı, bugün pek çok futbolseveri ekran karşısına çekecek. Şu ana kadar 391 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, derbi mücadelesinde birbirlerine üstünlük kurabilmek için sahada olacak. Fenerbahçe karşısında Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda en son 1999 yılında galibiyet alan Galatasaray için bu karşılaşma, 21 yıllık geleneği değiştirmek için bir fırsat niteliği taşıyacak.

Süper Lig’in iki deneyimli teknik direktörü Ersun Yanal ve Fatih Terim’in en uygun kadrolarını sahaya süreceği Fenerbahçe Galatasaray maçı, iki kulübün tarihine bir çentik daha atılması anlamına gelecek. Fenerbahçe’nin 246, Galatasaray’ın ise 123 kez galip geldiği mücadelede 121 kez ise eşitlik bozulmadı.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 23’üncü Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Galatasaray’ı konuk edecek. 23 Şubat Pazar günü saat 19.00’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Halil Umut Meler’in düdük çalacağı karşılaşmada, Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yardımcılıkları üstlenecek.

Süper Lig’in 23’üncü haftasında bugün Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ve Galatasaray’ın galibiyet şansını iki takım taraftarları değerlendirdi. Zorlu derbi hakkında Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulunan taraftarlar, takımlarına güvenlerinin tam olduğunu belirttiler. Fenerbahçeli taraftarlar sahalarında sarı-kırmızılı takıma mağlup olmayacaklarını ve serinin devam edeceğini dile getirirken, teknik direktör Ersun Yanal’ın görevine devam etmesi gerektiğini ifade ettiler. Galatasaraylı taraftarlar ise derbide takımlarına güvendiklerini, yıllardır süren şansızlıklarına bu yıl son vereceklerine inandıklarını belirttiler.

GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ: 'CENTİLMENCE MÜCADELE DİLİYORUM'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İnşallah Galatasaray'ın şampiyonlukları devam eder. Bizim için önemli olan şampiyonluklardır bunu unutmayalım dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Eski Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın merhum babası Sinan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı. Cengiz, tören sonrası Demirören Haber Ajansına (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile oynayacakları derbinin centilmence ve kardeşçe geçmesini dileyen Mustafa Cengiz, Derbi maçın dostça, kardeşçe, ulusumuzu rahatlatacak şekilde geçmesini dilerim. Bütün taraftarların yoğun dikkatle izleyeceği bir maç. En az hatanın olmasını, dış faktörlerin sıfır olmasını diliyorum. Sahadaki 22 futbolcunun mertçe ve centilmence mücadelesini diliyorum. Hak edenin kazanmasını ve hak edenin de Galatasaray olmasını diliyorum şeklinde konuştu.

İNŞALLAH GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUKLARI DEVAM EDER

Galatasaray'ın şampiyonluklarının devam etmesini dileyen Mustafa Cengiz, Derbide içimden geçen sonuç hayırlı bir sonuç olması. O sene her sene, umarım bu sene olur. İnşallah Galatasaray'ın şampiyonlukları devam eder. Bizim için önemli olan şampiyonluklardır bunu unutmayalım. Maç maç gidiyoruz diye konuştu.

TARAFTARLAR KADIKÖY'E ULAŞTI

Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisinin oynanacağı Ülker Stadyumuna ulaştı.

Saat 15.30 civarında Türk Telekom Stadyumu önünden hareket eden sarı kırmızılı taraftarlar saat 16.10’daÿstada ulaştı. Sarı-kırmızılı taraftarların bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra stada girişi sağlanacak.

Öte yandan sarı kırmızılı bir taraftar göz altına alındı.

"KADIKÖY’DE DURUM DEĞİŞMEZ"

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray’a karşı kurdukları üstünlüğün devam edeceğini, taraftarın takımının arkasında olduğu sürece geleneğin devam edeceğine vurgu yaptı. Takıma, yönetime ve teknik heyete güvenlerinin tam olduğunu belirten taraftarlar, sarı-lacivertlilerin mağlup olmasında ise teknik direktör Ersun Yanal’ın görevine devam etmesi gerektiğinin altını çizgi. Bir taraftar, "Fenerbahçe, Galatasaray’ı 1 sene, hatta 10 sene daha yener. Bunun devamı gelecek. Fenerbahçe’nin Galatasaray karşısında hiçbir çaresi yok" ifadelerini kullanırken bir taraftar ise "22 yıldır yenemiyorlar değil bu sene 44 sene daha yenemezler" şeklinde konuştu.

GALATASARAY’A GÜVEN TAM

Galatasaraylılar da derbide takımlarına güvenlerinin tam olduğunu dile getirdi. Bu yıl, yıllardır süren şansızlıklarına son vereceklerine inandıklarını belirten sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim ve takımın, zorlu Kadıköy deplasmanından puan veya puanlarla döneceğini söyledi. Bir taraftar ise takımda sakatlığı yüzünden bu sezon istediği forma şansını bulamayan Falcao’yu eleştirdi. Ayrıca dostluk içinde bir maç olması dileğinde bulunan Galatasaraylı taraftar, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor hepsi dostlar. Saha dışında çay, kahve içiyorlar, dostlar ama bunu sahada da yapsınlar" diye konuştu.

FENERBAHÇE’DE BİLET KUYRUĞU

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, en ucuz kategoride 80 TL, en pahalı ise 950 TL olan biletler için erken saatlerde kuyruğa girdiler. Heyecanla biletlerini alan taraftarlar mutlu olurken, alamayan taraftarlar ise "Yönetim uyuma taraftarın dışarda" gibi sloganlar atarak tepkilerini gösterdiler. Öte yandan, dev derbi için Galatasaraylılara ayrılan tribünlerde biletlerin fiyatı 200 TL olarak belirlendi.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Karşılaşmanın ilk 11’leri şu şekilde:

FENERBAHÇE: Altay Bayındır - Isla, Serdar Aziz, Jailson, Hasan Ali, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci, Dirar, Kruse, Vedat Muriç

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Ömer Bayram, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao

391. MÜCADELE

Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Süper Lig'de bugün yapacakları derbiyle tarihte 391. kez karşı karşıya gelecek.



Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 111 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 390 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 121 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 535 gole, Galatasaray 485 golle karşılık verdi.

Ligde 126. sınav

Fenerbahçe ile Galatasaray, 62. sezonu oynanan lig tarihinde 125 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 42 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 157, sarı-kırmızılılar ise 119 gol kaydetti.

Son 10 resmi maç

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 7'si berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 kez galip geldi, taraflar 7 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

ESKİ FUTBOLCULARDAN DERBİ YORUMU

Süper Lig’in 23’üncü haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi iki takımın da formalarını giymiş, iki taraf ile de bu derbi atmosferini yaşamış eski futbolculardan Emre Aşık ile Fatih Akyel ve eski Galatasaray futbolcularından Hasan Kabze ile Kerem İnan, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu. Emre Aşık ve Fatih Akyel, iki takımın da formasıyla derbiye çıkan oyuncular olarak kritik maçla ilgili düşüncelerini aktarırken, Hasan Kabze ve Kerem İnan ise Galatasaray formasıyla Kadıköy’de nasıl bir atmosfer yaşadıklarını yorumladı.

Pazar günü oynanacak derbide avantajlı tarafın Galatasaray olduğunu düşündüğünü ifade eden sarı-kırmızılıların eski golcü futbolcularından Hasan Kabze, "Keşke futbolcu olup bu hafta maça çıksaydım. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe için çok özel, anlamı çok büyük bir karşılaşma. Dünya derbisi olması önemini ortaya koyuyor. İki takımda bu haftayı müthiş bir konsantrasyon ile geçiriyordur. Eksikliklerin olumlu yönde çevrilebileceği taktiksel antrenmanlarda yapmışlardır. Fenerbahçe’de Gustavo, Emre ve Rodrigues önemli eksikler. Son haftalarda hem taraftarın hem de camianın memnun olmadığı bir performans sergileniyor. Bu Fenerbahçe için dezavantajdır. Bir tarafta da 6 haftadır kazanan ve iyi bir çıkış yakalayan, 8’de 18’de kapanır diyen bir Galatasaray var. Galatasaray, inanılması zor şeyleri başarabiliyor. Karşılaşma çok çetin geçecek. Kriterleri ortaya koyduğumuzda Galatasaray’ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum ama Kadıköy’de olan bir Fenerbahçe derbisi. Orada uzun yıllardır kazanamayan bir Galatasaray var. Avantajlı takımın bu sene Galatasaray olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"HASAN ŞAŞ BİZİ MOTİVE EDERDİ"

Şu anda Galatasaray teknik ekibinde yer alan Hasan Şaş’ın futbolculuk dönemlerinde de takımı motive ettiği ifade eden Hasan Kabze, "Hasan Şaş ağabey heyecanlıdır. Bu tip maçlarda konsantrasyonu çok üst düzey olur, hırslı olur, çok fazla heyecan yapar. Heyecanı kendi içinde yaşar. Hırsını bize yansıtır. O bu hafta inanılmaz heyecanlıdır. Hem antrenmanlardaki özverili çalışması hem hırsı hem de hal ve hareketleri bizi motive ediyordu" dedi.

"BU SENE GALATASARAY’IN KAZANABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Fenerbahçe’nin özellikle Kadıköy’deki derbilerde Galatasaray’a psikolojik üstünlük kurduğunu belirten Hasan Kabze, "Fenerbahçe’de, şampiyon olamasam da Galatasaray maçını kazanalım, mutlu oluyoruz diye bir algı var. Galatasaray’da ise hem camia hem taraftar, yıllardır kazanamamanın verdiği bir üzüntü var. Her iki tarafta da dengeler farklı. Gerçekten çok değişik bir maç. Bizim oynadığımız dönemlerde psikolojik olarak pek etkilenmiyorduk ama orada Fenerbahçe daha şanslı oluyor. Psikolojik olarak da Fenerbahçe üstünlük kuruyor. Galatasaray’ın iyi oynayıp kazanamadığı maçlarda oldu. Futbolda her şey var. Belki bu sene kazanırız, ben bu sene daha rahat geçeceğini ve kazanabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle Galatasaray’ın erken ilk 15-20 dakikada atabileceği bir gol Fenerbahçe’yi kaosa sürükleyebilir, o zaman toparlayamazlar" şeklinde konuştu.

EMRE AŞIK: GALATASARAY DERBİYİ KAZANIRSA ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI OLUR

Futbolculuk kariyerinde hem Galatasaray hem de Fenerbahçe formaları giyen ve iki taraf ile de derbi heyecanını yaşayan eski milli futbolcu Emre Aşık, Galatasaray’ın derbide kazanması halinde ligin en büyük şampiyonluk adayı olacağını söyleyerek, "Lig enteresan geçiyor. Özellikle Sivas’ı ilk yarıdaki performansından dolayı tebrik etmek lazım. Sınırlı kadrosuna rağmen buraya kadar iyi getirdiler. Galatasaray buraya kadar getirdiyse bu avantajı iyi kullanacağını ve iyi bitireceğine inanıyorum. Fenerbahçe camiası, takımı kötü gidişi bir Galatasaray galibiyeti ile unutturabileceğini düşünüyor ve bu maçı bekliyorlar. Ben, Fenerbahçe’nin sahasında oynayacak olmasını da büyük bir avantaj olarak görüyorum. Oyuncular tek bir maçla sezonu kurtarabilir. Bazı şeylerin üstü kapatılabilir. Kazanarak gelen bir Galatasaray var. Özellikle oyuncuların kazanmaya alışması çok önemli. Bu takıma özgüven getiriyor, zaten takım da her geçen hafta daha iyi oynuyor. Galatasaray kazanmak isteyecektir, uzun süredir orada kazanamıyoruz. Belki ’o sene, bu senedir’. Ben, beraberlik ağırlıklı bir maç bekliyorum. İki tarafta kazanmaya oynayacaktır ama beraberlikte iki tarafta bir şey kaybetmeyecektir. Fenerbahçe’nin kadrosu Galatasaray’a göre kalite olarak daha düşük seviyede. Bir tek Kruse yaratıcı oyuncu. Gustavo’nun oynamaması avantaj. Galatasaray ikinci yarıda hücumda Onyekuru ve Emre’nin gelmesi ile çok daha iyi oldu. Adem Büyük de çok iyi işler yapmaya başladı. İyi gol vuruşları var. Güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe’nin agresif başlayacağını ve orada kaybetmemek için elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Galatasaray kazanırsa şampiyonluğun en büyük adayı olur" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY’DA OYNADIĞIM ZAMANLAR KADIKÖY’E STRESLİ ÇIKIYORDUK"

Galatasaray’da oynadığı dönemlerde deplasmandaki Fenerbahçe derbilerine stresli çıktıklarını ifade eden Emre Aşık, "O seneler kadrolar çok daha iyiydi. Fenerbahçe’den şu an Kruse ve Ozan’ı sayabiliriz. Kruse’de bir Alex değil. Gustavo’da yok. İster istemez Galatasaray’da bir stres olacaktır. Galatasaray’da oynadığım zamanlar Kadıköy’e stresle çıkıyorduk. Maç içinde bir defa geliyorlardı gol oluyordu ve biz moral olarak çöküyorduk. Umarım bu sene böyle olmaz. Fenerbahçe’deyken ise çok daha rahat oluyorduk. Galatasaray maçlarını bekliyorduk. Tarih tekerrürden ibarettir ama belki de o maç bu maçtır" diye konuştu.

FATİH AKYEL: GÜZEL BİR DERBİ İZLEYECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM

Futbolculuk kariyerinde iki takımda da derbi oynama heyecanını yaşayan ve Galatasaray’ın 1999 yılında Kadıköy’de elde ettiği son galibiyette kadroda yer alan oyunculardan olan eski milli futbolcu Fatih Akyel, "Ligin ikinci yarısında güzel bir lig oluyor. 6-7 takımın şampiyonluk iddiası var. Güzel, heyecanlı geçiyor. Bu hafta derbiler var. Bu derbiler bu ligin kaderini belirleyecek gibi. Derbiler güzeldir. Ben iki tarafta da derbi oynamış biriyim. Bu hafta sonu da güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe’nin mutlak kazanması gereken bir maç. Çünkü Fenerbahçe, Galatasaray mağlubiyeti ile ligden kopabilir. Galatasaray’da oradan puan veya puanlar alıp yoluna devam edebilir. Galatasaray kazanırsa çok büyük bir avantaj sağlayabilir. Hafta sonu bizi çetin bir derbi bekliyor" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİLERİ DÜNYA DERBİLERİDİR"

Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde Türkiye’de hayatın durduğunu belirten Fatih Akyel, "Biz takım olarak ’o sene’ bu sene demedik çünkü orada 1999’da en son kazanan takımdık. 2-1 kazanmıştık. Bizden sonra galibiyet olmadı. Galatasaray-Fenerbahçe derbileri dünya derbileridir. Türkiye’de hayat durur, hafta sonu da öyle olacaktır. Fenerbahçe’nin riskleri daha büyük. Çünkü geçen hafta alınan Ankaragücü mağlubiyeti çok ağır bir yara verdi. Bu yarayı telafi etmek isteyecektir. Galatasaray ise puan veya puanlar alıp yoluna devam etmek isteyecektir. 6’da 6 yapan dolu dizgin giden bir Galatasaray var" dedi.

"GALATASARAY’I BİRAZ DAHA AVANTAJLI GÖRÜYORUM"

Derbide Galatasaray’ı biraz daha avantajlı gördüğünü kaydeden Akyel, "Bu sefer Fenerbahçe’de daha bir stres olacak. Fenerbahçe ligden kopma noktasına geldi. İki, üç tane oyuncusu sakat. Takımın ve hocanın üzerinde ciddi bir baskı olacaktır. Mutlak kazanmaları gereken bir maç. Bu sefer Galatasaray’ı biraz daha avantajlı görüyorum. Daha stressiz ve cesur oynayacaktır. Fenerbahçe’nin ciddi savunma problemleri var. Fatih Terim, bunun üzerine de çalışıyordur. Bundan Galatasaray yararlanmak isteyecektir" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUK YARIŞI GALATASARAY VE TRABZONSPOR ARASINDA GEÇECEKTİR"

Şampiyonluk yarışı yarışı hakkında da konuşan Akyel, "Bu hafta ligde ipler çözülecektir. Beşiktaş-Trabzonspor maçı da var. Beşiktaş kaybeder ise ligden de kopabilir. Trabzonspor’da iyi bir gidişat var. Ligin ikinci yarısında çok iyi gidiyorlar. Galatasaray ve Trabzonspor’un önümüzdeki 3-4 hafta içinde kafa kafaya geleceğini düşünüyorum. Belki bir de Başakşehir. Bu sene gayet iyi oynuyor. Onlar bu iki takımı arkadan takip edecektir" şeklinde konuştu.

KEREM İNAN: DERBİDE BERABERLİĞİ YAKIN GÖRÜYORUM

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde iki takımın yenişemeyeceğini düşündüğünü belirten eski Galatasaraylı kaleci Kerem İnan, "İki tarafında eksiklikleri var. Galatasaray’da Lemina’nın eksikliği takımı zorlayacaktır. Fenerbahçe, Emre’nin yokluğunu ne kadar arar bilemiyorum zaten Ersun Yanal uzun zamandır oynatmıyor. Gustavo’da bu noktada sıkıntılı. Uzun yıllardır Galatasaray kazanamıyor, 2020’ye girdik, 20 yıl oldu. 1999’da son kazandığımız mücadelede kadroda ben de vardım. Mehmet Bölükbaşı kaledeydi, ben yedektim. O gün 2-1 kazanmıştık. Fenerbahçe uzun yıllardır kazanıyor ama son yıllarda maçlar genelde berabere bitiyor. Bana beraberlik kokan bir maç gibi geliyor. Fenerbahçe’nin savunmadaki eksileri ve hücumdaki artılarına bakınca, Galatasaray’ın hücumdaki eksikleri, defanstaki artılarına da bakınca beraberlik ön plana çıkıyor" dedi.

"FENERBAHÇE KAYBETMEME ÜZERİNE BİR KURGU OLUŞTURACAKTIR"

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ın kaybetmeme üzerine bir kurgu ile maça çıkacağını belirten Kerem İnan, "Futbolculuk dönemimde biraz zor geçiyordu. Hasan Şaş ile sohbet etme şansı buldum. Uyuyabiliyor musun? diye sordum. Artık uyuyabiliyorum dedi. Fenerbahçe derbilerinde o stres uzun yıllardır devam ediyordu. Şu an kadrolara baktığımızda o stresi yaşayabilecek kaç oyuncu kaldı, bu tartışılır. Taraftarlar bu derbiye de müthiş bir şekilde hazırlanıyor. Çünkü artık bir Kadıköy’de bir galibiyet bekliyorlar. Fenerbahçe’nin kaybetmeme üzerine bir kurgu oluşturacağını düşünüyorum. Ersun Yanal, mağlup olursa farklı bir durum oluşabilir. İki tarafta kontrollü oynayacak gibi bana geliyor" şeklinde konuştu.

Galatasaray’ın 1999 yılında Kadıköy’de elde ettiği son galibiyette kadroda yer alan oyunculardan olan Kerem İnan, o maç hakkında ise şunları söyledi:

"Fenerbahçe’nin de her zaman çok iyi kadroları olmuştur. Ama bizim o günkü kadromuz çok iyiydi. Golleri Marcio ve Hasan Şaş atmıştı. O günkü yapı ile şu an arasında çok büyük farklar var. O heyecan o coşku oyuncularda biraz daha vardı. Şu an biraz maddiyata dayalı. O zaman müthiş bir takım birlikteliği vardı."