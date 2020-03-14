Derbi ikinci kez sessiz! 2007-08 sezonundaki maç...

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

İyi başlayamadığı ligde ikinci yarıda gösterdiği performansla şampiyonluk yarışına dahil olan sarı-kırmızılı ekip, zirvede yer alan 52'şer puanlı Trabzonspor ile Medipol Başakşehir'in 3 puan ardından haftaya üçüncü sırada girdi.

Galatasaray, Trabzonspor ile Medipol Başakşehir'in karşı karşıya geleceği haftada Beşiktaş'ı mağlup ederek zirve yarışında kayıp yaşamamayı hedefliyor. Derbi galibiyetiyle zirveye yaklaşmayı amaçlayan Beşiktaş ise haftaya 43 puanla beşinci sırada başladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan derbiyi ev sahibi siyah-beyazlı takım 1-0 kazanmıştı.



- Hakem Abdulkadir Bitigen



Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği derbide Volkan Ahmet Narinç ve İsmail Şencan yardımcı hakemlik görevini üstlenecek.

Dördüncü hakemliğini Hakan Ceylan'ın yapacağı derbinin Video Yardımcı Hakemi Ali Palabıyık olacak.

Palabıyık'ın yardımcılığını ise Murat Erdoğan ile Serkan Olguncan yapacak.



- Adem Büyük forma giyemeyecek



Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Adem Büyük, sakatlığı nedeniyle derbide oynayamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon attığı 6 golle takımının en golcü oyuncuları arasında yer alan Adem'in sağ üst arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve kanama bulunuyor.

Teknik direktör Fatih Terim, kural nedeniyle 2 yabancı futbolcusunu da kadroya alamayacak.



- Üç futbolcu kart cezası sınırında



Galatasaray'da derbi öncesinde üç futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk, Beşiktaş müsabakasında sarı kart görmeleri durumunda 27. haftadaki Çaykur Rizespor mücadelesinde görev yapamayacak.







- Derbi ikinci kez "sessiz"



Galatasaray ile Beşiktaş, ligde ikinci kez seyircisiz bir derbide karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2007-2008 sezonunun 7. haftasında Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan derbi, sarı-kırmızılı ekibin önceki sezondan kalan cezası nedeniyle seyircisiz oynanmıştı.

Rekabet tarihinde ilk kez seyircisiz oynanan söz konusu müsabakayı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.



- Son 9 maçında yenilmedi



Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 9 maçta yenilgi yaşamadı.

Ligde son mağlubiyetini 16. haftada deplasmanda Göztepe karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 maçı kazandı. Galatasaray, 25. haftada şampiyonluk mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda berabere kaldı.



- Muhtemel 11



Galatasaray'ın, Beşiktaş derbisine başlaması beklenen 11'i şöyle:

Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru, Radamel Falcao.





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