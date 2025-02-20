Derbi için 1 numaralı aday Vincic!

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TÜM Türkiye’nin merakla beklediği o soru yanıtını buldu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakemin düdük çalacağını açıkladı. TFF Başkanı “İlk baştan beri kendi evlatlarımıza güveniyoruz. Bu maçı yönetecek çok hakem arkadaşımız var. Tartışmayı kesmek için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. Salı yazışmalar yapıldı, teyitleri alındı. Atamaları MHK yapıyor. Hafta sonu hakemi duyarsınız” dedi.

İbrahim Hacıosmanoğlu’nun ‘dünya çapında’ vurgusunun ardından hakemin kim olacağı merak edilirken dört isim öne çıkıyor.

SLAVKO VINCIC (SLOVENYA) %60

Sloven hakem diğerlerine göre önde

45 yaşındaki Sloven hakem geçen sezon Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Finali’nde düdük çaldı. Bu sezon dünkü PSV-Juventus maçı dahil Şampiyonlar Ligi’nde 7 maçta görev aldı. Slovenya Ligi’nin dışında bu sezon hem Suudi Arabistan hem de Birleşik Arap Emirlikleri Ligi’nde maç yönetti. Yunanistan Süper Ligi’nde 2 karşılaşmada görev aldı. Euro 2020’de A Milli Takım’ın İsviçre’ye 3-1 kaybettiği maçın da hakemiydi. İsviçre’ye 1, bize 3 sarı kart çıkardı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun UEFA Başkanı Alexander Ceferin’le iyi ilişkiler içinde olduğu düşünüldüğünde Sloven hakem adaylar içinde favori durumda.

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SZYMON MARCiNiAK (POLONYA) %15

Polonyalı Marciniak dünden razı

44 yaşındaki Polonyalı hakem, derbi ile ilgili yabancı hakem iddiaları konuşulmaya başlandığı andan itibaren gündemde. Farklı dönemlerde yaptığı açıklamalarda Polonya Futbol Federasyonu ile temasa geçilmesi durumunda G.Saray-F.Bahçe maçını yönetmeye talip olduğunu bizzat belirtmişti. 2019-20 UEFA Süper Kupa, 2022 Dünya Kupası finali, 2022-23’te İstanbul’daki Şampiyonlar Ligi finali, 2023-24 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalini yönetti. Şampiyonlar Ligi’nde önceki gün 1-1 biten Milan-Feyenoord maçının da hakemiydi. Bu sezon ülkesi dışında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan’da maçlar yönetti.

3 MAÇTA DA KIRMIZI YOK

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MARCİNİAK bu sezon Suudi Arabistan, BAE ve Yunanistan’da görev aldığı 3 karşılaşmada ne kırmızı kartına başvurdu ne de penaltı verdi.

CLEMENT TURPiN (FRANSA) %15

Hollanda maçı halen hafızalarda

42 yaşındaki Fransız hakem de UEFA’nın favorilerinden. Geçen hafta M.City-Real Madrid maçının hakemiydi. Euro 2024’te Milli Takım’ın çeyrek finalde elendiği Hollanda maçının hakemi... Kendi kalemize attığımız gol öncesi Mert Müldür’e yapılan faul hala hafızalarda. Turpin Bertuğ’a 90’da kırmızı çıkarırken Hollanda’ya 4, bize 2 sarı gösterdi. 2020-21’de Avrupa Ligi, 2021-22’de Şampiyonlar Ligi Finali yönetti. Bugün Konferans Ligi’ndeki Pafos-Omonia maçında görevli. İki G.Kıbrıs ekibinin mücadelesi haftanın en zorlu maçlarından. Bu sezon Arabistan ve B.Arap Emirlikleri liglerinde 1’er karşılaşmada da sahaya çıktı. Pazar Fransa’da lig maçı yöneteceğinden, derbide olma ihtimali düşük.

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KARTI AZ, PENALTISI ÇOK

FRANSIZ hakem Turpin diğer 3 meslektaşına oranla kartına en az (maç başı 3) başvuran isim. Ancak en çok penaltı (13) çalan da Turpin.

iSTVAN KOVACS (ROMANYA) %10

UEFA’nın gözde hakemlerinden

40 yaşındaki Rumen hakem UEFA’nın en gözde isimlerinden biri. Şampiyonlar Ligi’ndeki dev eşleşmenin rövanşında dün gece R.Madrid-M.City maçını yönetti. Otoriter kimliği ile biliniyor ve kart konusunda acımasız. Euro 2024’te 2-1 kazandığımız Çekya maçını yönetti. Çekya’ya 2 kırmızı, 7 sarı kart (2’si kırmızıya döndü); bize 11 sarı kart göstermişti. Bu sezon Devler Ligi’nde F.Bahçe’nin 2-1 kaybettiği 3. ön eleme maçında görev yaptı. Lille’e 2, Kanarya’ya 3 sarı kart çıkardı. 2019-20’de G.Saray’ın PSG’ye 5-0 yenildiği Devler Ligi grup maçının da hakemiydi. PSG’ye 1, G.Saray’a 6 sarı kart verdi. Cimbom aleyhine penaltı da çaldı. Bu sezon Suudi Arabistan’da da 2 maça çıktı.

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31 MAÇTA 182 KART

SÖZ konusu dörtlünün en otoriter ismi. 31 maçta 175 kez sarı kart gösterdi. 6 kez 2. sarıdan, 1 kez de direkt kırmızı verdi.

DÖRDÜ DE ÜLKE DIŞINDAKi LiGLERDE DÜDÜK ÇALDI

UEFA’nın elit hakemleri arasında yer alan Slavko Vincic, İstvan Kovacs, Szymon Marciniak ve Clement Turpin’in bir başka ortak özelliği de bu sezon kendi ülkelerinin dışındaki liglerde de düdük çalmaları.