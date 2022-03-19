Canlı takip: Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Icrypex maçı

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ING Basketbol Süper Ligi 24. hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Icrypex, Ülker Spor Salonu'nda karşı karşıya geliyor.

FENERBAHÇE BEKO 19-21 BEŞİKTAŞ

2. çeyrek oynanıyor...

1. çeyrek: 19-19

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi’ndeki son maçında 11 Mart Cuma günü Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket takımına konuk oldu. Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 76-82 kazanarak 23. maçında 19. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo 19, Melih Mahmutoğlu 14, Marko Guduric ve Devin Booker ise 12’şer sayı üretti.



Beşiktaş Icrypex, bu sezon ligimizde oynadığı 23 maçta 13 galibiyet aldı. Siyah-beyazlılar, son lig karşılaşmasında 16 Mart Çarşamba günü konuk ettiği Pınar Karşıyaka’yı 77-71 ile geçti. Beşiktaş’ta bu mücadelenin en etkili isimleri 26 sayı, 9 ribaund, 5 asistle Hollis Jefferson ve 12 sayı, 6 ribaund ile Furkan Haltalı oldu.

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Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Icrypex maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi 24. hafta maçında Beşiktaş Icrypex’i konuk ediyor. Saat 15.30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda başlayan mücadele Tivibu Spor 2 tarafından canlı yayınlanıyor.