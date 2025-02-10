Derbi gibi değildi hataların maçıydı!

Haberin Devamı

Fenerbahçe ile Vakıfbank'ın mücadelesinde oyun kalitesi beklenin altındaydı. Vodafone Sultanlar Ligi'nde gözler ilk dört takımın mücadelesindeydi. Lider Eczacıbaşı Dynavit’in THY’ye 3-0 maç kaybetmesi ve Fenerbahçe Medicana’nın Vakıfbank’ı 3-1 yenmesiyle zirve yine el değiştirdi.

Vakıfbank derbiye kaliteden ödün vererek taktik servislerle başladı ve işe de yaradı. Fenerbahçe’nin manşet hattında buna rağmen hatalar yaşanınca oyun kurmakta zorlandılar. Markova’nın hücumda etkinliğine de çare bulamayan sarı lacivertliler 9’u servisten 12 hatayla seti kaptırdı.

İkinci sette ibre döndü. Ana Cristina’nın 9-0’lık servis turuyla dinamiği yakalayan ev sahibi ekip, Arina ve Vargas’ın hücumlarıyla da eşitliği yakaladı. Başa baş geçen üçüncü sette servis karşılama sıkıntısı yaşayan Vakıfbank’ta Markova’ya yardım eden çıkmadı. Son sette de toparlanamayan Vakıfbank’ta maç genelinde Cansu’nun pas kalitesi de sıkıntılıydı. Ortalar; Zehra ve Yuan hiç devreye girmedi. 25 sayı ile günün en skoreri Vargas sahadaki en istikrarlı isimdi.

Haberin Devamı

ECZACIBŞI RUHU NEREDE?

THY'nin istekli oyununa karşılık veremeyen Eczacıbaşı’nda tek ayakta kalan isim sonradan oyuna giren Hande oldu. Sahada olan veya kenardan giren hiçbir oyuncu oyuna tesir edemedi. Fiziksel değil, metal mi sorun var acaba diye kafamızda yine soru işaretleri kaldı. Boskovic’in böyle oyununu uzun zamandır görmemiştik. Ferhat hocanın antrenör dokunuşları da yetersizdi.

THY’de Tuğba ve Anti’nin skorer oyununa katkı veren tüm oyuncular galibiyetin mimarıydı. Takımını bu maça iyi hazırlayan Kamil Söz’e de tebrikler.