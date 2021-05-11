Derbi Fatihi G.Saray’ın kazanmaktan başka çaresi yok

Derbi maçta 3-1 mağlup ettiği lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 3’e indiren Galatasaray, bu akşam deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Saat 20.30’da başlayacak maçın hakemi Abdulkadir Bitigen.

Sarı kırmızılılarda sol üst arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle dünkü antrenmana çıkmayan Falcao, Denizli’de forma giyemeyecek. Kolombiyalı futbolcunun kadrodan çıkarılması üzerine, Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve sezonu kapattığı açıklanan Muhamed yeniden kadroya dahil edildi. Mısırlı futbolcunun oynayıp oynamayacağı bugün belli olacak.

Galatasaray’ın şampiyonluk şansını sürdürebilmesi için Denizli’yi yenmesi ve lider Beşiktaş’ın Karagümrük karşısında puan kaybetmesi gerekiyor. Siyah beyazlıların galip gelmesi durumunda Galatasaray’ın mutlu sona ulaşma ihtimali kalmayacak.

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