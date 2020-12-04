Derbi fatihi Beşiktaş'ta 5 eksik! Kasımpaşa'ya karşı galibiyetlerine verilen iddaa oranı...

Bu bir ilandır

BEŞİKTAŞ

- Başakşehir'den sonra Fenerbahçe'yi de deviren Sergen Yalçın'ın öğrencileri, puan tablosunda 4. sıraya kadar tırmandı.

- Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ve Dorukhan Toköz'ün cezası sona erdi ve maç kadrosunda yer alıyor ancak son antrenmanda sakatlanan Josef de Souza, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

- Gökhan Töre ve Adem Ljajic sakat olan diğer isimler. Ajdin Hasic koronavirüs karantinasında.

- Derbi kadrosuna kıyasla TD Sergen Yalçın'ın Josef yerine Dorukhan'ı aynı pozisyona monte edeceğini düşünebiliriz. Ersin dönse de Utku Yuvakuran ile devam edecektir.

KASIMPAŞA

- Sezona Mehmet Altıparmak'la başlayıp apar topar İrfan Buz'a devredilen Kasımpaşa koltuğu, 2 hafta sonra Fuat Çapa'ya geçti. Çapa da takım başındaki 3. dönemine Gençlerbirliği galibiyetiyle start verdi.

- Ertuğrul Taşkıran, Yusuf Erdoğan, Tarkan Serbest ve Bengali-Fode Koita'nın koronavirüs karantinaları sona erdi. Ahmet Oğuz en az 1 hafta daha takıma katılamayacak.

- Anıl Koç sakat, Aytaç Kara da kendisi koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

- Koita'nın yokluğunda golcü dümenine Armin Hodzic oturdu. Forma giydiği son 2 maçta 3 gol attı. Hodzic ile birlikte Gilbert Koomson, Alan Lima Carius ve Kevin Varga hücuma destek veren diğer isimler...

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın ligdeki son 3 maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Kasımpaşa'nın deplasmanda oynadığı son 3 lig maçında "karşılıklı goller" izledik.

- İki takım arasında oynanan son 11 lig maçı karşılıklı gollerle 2.5 ÜST bitti. (11 maç - 50 gol)

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%45'lik kesim Kadıköy'de Fenerbahçe'yi deviren derbi fatihi siyah-beyazlılardan yine galibiyet bekliyor...

%40'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar'ın Porto formasıyla en iyi anları...