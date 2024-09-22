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Derbi dediğin böyle olur: 37 şut, 16 isabet

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#Derbi#Fenerbahçe#Galatasaray
Derbi dediğin böyle olur: 37 şut, 16 isabet
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 07:00

F.Bahçe ile G.Saray arasındaki derbi, son yılların en keyifli, en heyecanlı derbisi olarak da izleyenleri mest etti.

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Özellikle geçen sezon oynanan iki derbi dikkate alındığında dün geceki maçın farkı daha çok ortaya çıktı. Geçen sezon Kadıköy’de oynanan maçta Fenerbahçe isabetsiz 5 şut, Galatasaray ise 1’i isabetli 10 şut atmış, gol sesi çıkmamıştı. Rams Park’taki derbide ise her iki takım da 10’ar şut çekmiş, Kanarya tek isabette golü bulmuştu. 

Dün gece Fenerbahçe 10’u isabetli 24 şut attı ve 1 gol buldu. G.Saray 6’sı isabetli 13 şut atarken 3 gol kaydetti. 

Kartlarda ise hakem Atilla Karaoğlan geçen sezonu aratmadı ve 9 sarı çıkarttı (3 FB, 6 GS). Geçen sezon Kadıköy’deki derbide 7 sarı (3 FB, 4 GS), Rams Park’taki derbide 10 sarı (GS 4, FB 6) 1 kırmızı (FB) çıkmıştı.

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#Derbi#Fenerbahçe#Galatasaray

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