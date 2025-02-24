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Galatasaray Süper Lig 25. Hafta maçları kapsamında bu akşam ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek. Yüz yılı aşan rekabette 402. randevu öncesinde başta iki takımın taraftarları olmak üzere sporseverler merak içerisinde maçın canlı yayın kanalını merak edip araştırıyor. Öte yandan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri ve derbiyi yönetecek hakem Slavko Vincic hakkındaki detaylar merak ediliyor. Merak edenler için "Derbi saat kaçta?" ve "GS - FB derbisi saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının cevabını haberimizde derledik. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Fenerbahçe derbi hakemi Slavko Vincic kim? Hemen belirtelim ki Galatasaray Fenerbahçe derbisi canlı anlatımı ve skor bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Okan Buruk ve José Mourinho'nun muhtemel 11'leri...

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GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI DERBİSİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Süper Lig 25 Hafta maçları kapsamında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü yani bugün oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Maç beIN Sports HD1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera; Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren; Torreira, Lemina; Sallai, Sara, Barış Alper ve Osimhen.

Fenerbahçe: Livakovic; Skriniar, Amrabat, Djiku; Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic; Dzeko ve En Nesyri.

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 401 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 129 kez (biri hükmen) galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 542 gole, Galatasaray 500 (Hükmen 3-0 kazanılan TFF Süper Kupa maçında 1 gol) golle karşılık verdi.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 135 kez karşılaştı.

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Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 53-38 üstünlük kurdu. Ligdeki 44 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 164, sarı-kırmızılılar ise 133 gol kaydetti.

İki takım arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 3 kez galip geldi.

Söz konusu derbilerde biri TFF Süper Kupa olmak üzere sarı-kırmızılılar 14 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi.

Bu arada Galatasaray, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe karşısında ilk dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, rakibinin sahadan çekilmesiyle mücadeleyi 3-0 hükmen kazandı.

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Slavko Vincic, 25 Kasım 1979 doğumlu, Sloven futbol hakemidir. 2010 yılından bu yana FIFA kokartına sahiptir ve uluslararası düzeyde birçok önemli karşılaşmada görev almıştır. Vincic, UEFA Euro 2012'de Damir Skomina’nın ekibinde ek yardımcı hakem olarak yer aldı. 2020'li yıllarda Avrupa futbolunun en önemli hakemlerinden biri haline gelen Vincic, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde birçok kritik maçı yönetti.

2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Porto - Chelsea maçını yönetti.

2020-21 UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Arsenal - Villarreal karşılaşmasında düdük çaldı.

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2022 UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Eintracht Frankfurt - Rangers maçını yönetti.

Vincic, Euro 2020 için maç hakemi olarak seçildi ve grup aşamasında İspanya - İsveç ve İsviçre - Türkiye maçlarını yönetti. Ayrıca İtalya - Belçika çeyrek finalinde de görev aldı. En prestijli görevlerinden biri ise 1 Haziran 2024'te Wembley Stadyumu’nda oynanan 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yönetmek oldu. Borussia Dortmund ile Real Madrid arasındaki bu önemli karşılaşmada düdük çalarak kariyerindeki en büyük maçlardan birine çıktı.