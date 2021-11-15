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Derbi biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Fenerbahçe derbi biletleri için geri sayım başladı

#Derbi Biletleri#Derbi Biletleri Ne Zaman Çıkacak#Galatasaray Fenerbahçe Maçı Biletleri
Derbi biletleri ne zaman satışa çıkacak Galatasaray Fenerbahçe derbi biletleri için geri sayım başladı

Derbi biletleri, Galatasaray Fenerbahçe maçı için büyük önem arz ediyor. Pandemi koşulları dolayısıyla geçtiğimiz yıl seyircisiz oynanmak durumunda kalınan derbi mücadeleleri, bu yıl seyirci alınma kararı dolayısıyla stadyumdan takip edilebilecek. Peki, derbi biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte, Galatasaray Fenerbahçe derbi biletleri için detaylı bilgiler

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Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı biletleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Dev derbinin biletleri ise gün içerisinde satışa çıkacak. Edinilen son bilgilere göre 52 bin bilete yaklaşık 100 bin talebin olduğu belirtildi. Yani satışa çıkarılan biletlerin kısa süre içerisinde bitirilmesi hedeflenirken, Galatasaray'ın da 2 yıl aradan sonra bir maçını tam kapasite ile oynayacağı anlamına geliyor.

DERBİ BİLETLERİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Derbi biletlerinin 15 Kasım Pazartesi günü itibariyle satışa çıkması bekleniyor.

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