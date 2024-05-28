Depremzede öğrencilere ücretsiz spor okulu

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Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) desteği ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hatay Valiliği, AFAD ve finansal teknoloji şirketi BtcTurk iş birliğiyle hayata geçirilen 'BtcTurk Spor Okulları' düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Hatay Vali Yardımcısı Doğukan Mızrak, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, BtcTurk CEO'su Özgür Güneri ve milli eskrimci Enver Yıldırım ve çok sayıda davetli katıldı.

6 DALDA UZMAN ANTRENÖRLERLE EĞİTİM

6 Şubat deprem felaketinden etkilenen Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde inşa edilen iki çok amaçlı spor salonu ve okulu, çocuklara spor eğitimi vererek, sporu yaşamlarının bir parçası haline getirmeyi, bedensel ve zihinsel gelişimlerini desteklemeyi, eğitimlerine devam etmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Projede yüzlerce çocuk, eğlenceli atletizm, badminton, basketbol, jimnastik, futsal ve voleybol dallarında uzman antrenörler eşliğinde eğitim görüyor.

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ERDENER: YARALARI SARMAK İÇİN PROJELER GELİŞTİRİLİYOR

Açılış töreninde konuşan TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, “Yaklaşık 16 ay önce, bölgemizde büyük bir felaketi yaşadık. Bu yaraları sarma bağlamında ülkemizdeki birçok kuruluş ve insanımız, kendine düşen görevi yerine getirme çabası içinde bölgenin yeniden inşası ve rehabilitasyonu için ciddi projeler geliştirdi. TMOK olarak biz de paydaşlarımızla birlikte bu bölgede iki çok amaçlı spor salonu ve spor okulunu hayata geçiriyoruz. Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Avrupa Olimpiyat Komitelerine, Hatay Valiliğimize ve AFAD'a bu imkanları yaratabilmek için sundukları katkılar dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi. Prof. Dr. Uğur Erdener, IOC Başkanı Thomas Bach de Olimpik Dayanışma Çok Amaçlı Spor Salonlarının açılışı dolayısıyla gönderdiği mesajı da okudu.

Thomas Bach mesajında şu ifadeleri kullandı: “Olimpik Hareket olarak, Şubat 2023'te Türkiye ve Suriye'yi vuran yıkıcı depremin trajik haberini alır almaz, etkilenen bölgelerdeki depremzedelere yardım etme kararı aldık. Spor altyapısının yeniden inşasına da katkıda bulunarak, bölgedeki insanlara yardım ve umut getirmek amacıyla, verimli iş birliği için kendilerine minnettar olduğumuz Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile birlikte çalışıyoruz.

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Bugün bu spor tesislerinin açılışıyla bu iş birliğinin böylesine somut etkilerini görmek çok yüreklendirici. Bu harika inisiyatifi yönettiği için Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne ve başkanı Sayın Uğur Erdener'e teşekkür ve takdirlerimi sunuyorum. Bu ortak girişimimiz, sporun insanların hayatlarını normale döndürmelerinde nasıl önemli bir rol oynadığının ve yardımcı olduğunun kanıtıdır. Bu spor salonları sayesinde, etkilenen toplum, özellikle de çok acı çeken çocuklar ve gençler, güvenli spora erişim imkânı bulup, sporun faydalarından yararlanabilecekler.”

KOCAKAYA: ÇOCUKLARIN ZORLU DÖNEMİ ATLATMALARI İÇİN ÖNEMLİ KATKI

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya ise “Ülke olarak 6 Şubat depreminin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bakanlık olarak bölgeye yönelik birçok faaliyet yürütüyoruz ve bu faaliyetlerimizdeki önde gelen paydaşlarımızdan birisi de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi. TMOK, iki konteyner kentte spor tesisi ve okulu açarak çocuklarımızın bu zorlu dönemi atlatmaları için önemli bir katkıda bulunuyor. Projeyle birlikte çocuklarımızın depremin etkilerini atlatmalarını, aldıkları spor eğitimleri ile ileride milli sporcularımız olmalarını diliyorum" dedi.

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6 Şubat 2023 tarihinde tarihin görmüş olduğu en büyük deprem afetini Hatay'da yaşadıklarını kaydeden Vali Yardımcısı Doğukan Mızrak ise "Deprem neticesinde binlerce vatandaşımız hayatına, yine binlerce ailemiz hanelerine veda ederken, çocuklarımız da okullarından, sosyalleşme alanlarından ve spor tesislerinden uzak düştüler. Devletimiz tüm imkanlarıyla depremin akabinde bu yaraları sarmaya çalışırken şehir dışından birçok hayırsever vatandaşımız, kuruluşumuz, sivil toplum örgütlerimiz devlet-vatandaş iş birliği içerisinde tüm imkanlarını Hatay'a seferber ettiler. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi de bu anlamda Valiliğimizle iş birliği yaparak ön plana çıkan, bizleri gururlandıran kuruluşlarımızdan bir tanesi oldu. Şimdi çocuklarımızı burada neşe ve sevinç içerisinde görünce bir kez daha Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin ilimizde ne kadar kıymetli bir iş yapmış olduğuna hep birlikte şahit oluyoruz" diye konuştu.

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GÜNERİ: PROJEYİ DESTEKLEMEKTEN DOLAYI GURURLUYUZ

TMOK ile çocuklara spor eğitimi vererek, sporu yaşamlarının bir parçası haline getirmeyi ve eğitimlerine spor yoluyla katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirten finansal teknoloji şirketi BtcTurk CEO'su Özgür Güneri şöyle konuştu:

“Sporun ülkedeki birleştirici ve kapsayıcı rolünü, özellikle yeni neslin gelecekle ilgili hayaller kurmasına, hedefler koymasına ve dostluk ruhu içerisinde başarılı olmalarına destek olmak istiyoruz. 7-15 yaş arası çocuklarımızın herhangi bir performans beklentisi olmadan gönüllerince istedikleri sporu yapabilecekleri, kendilerini fiziken ve ruhen daha iyi hissedebilecekleri ücretsiz spor okulları projesini desteklemekten dolayı gururluyuz. Bu projenin, TMOK ile yaptığımız iş birliğini daha da güçlendireceğine inanıyoruz."

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YILDIRIM: SPORUN, YARALARIN İYİLEŞMESİNDE ÖNEMLİ ROLÜ VAR

Hatay'ın bu gibi projelere çok ihtiyacı olduğunu dile getiren milli eskrimci Enver Yıldırım da “Sporun bu yaraların iyileşmesinde önemli bir rolü bulunuyor. Umuyorum ki çocuklar spor yoluyla yaralarını bir nebze olsun sarabilecekler ve bu spor eğitimleri ile ileride bizden çok daha başarılı sporcular veya sporseverler olarak, sporu yaşamlarının bir parçası kılacaklar. Özgüvenlerini, zihinsel ve bedensel becerilerini geliştirecekler. Ben de böylesine anlamlı bir projede yer alarak onlara bir nebze olsun motivasyon sağlamış olmamın mutluluğunu yaşıyorum. Projenin tüm paydaşlarına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

TMOK Başkan Vekili Nihat Usta, Yönetim Kurulu Üyeleri Sezai Bağbaşı ve Seyit Bilal Porsun, Genel Sekreter Neşe Gündoğan, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek'in de katıldığı açılış etkinliği, çocukların spor etkinliklerinin ardından sona erdi.