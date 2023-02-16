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Depremzede Mehmet Akif Ağaç, Fenerbahçe tesislerinde Jorge Jesus ve futbolcularla buluştu

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#Deprem#Fenerbahçe#Mehmet Akif Ağaç
Depremzede Mehmet Akif Ağaç, Fenerbahçe tesislerinde Jorge Jesus ve futbolcularla buluştu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 12:15

Ülkemizi sarsan depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta enkaz altından çıkarılan ve İstanbul'a gelen depremzede Mehmet Akif Ağaç, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Jorge Jesus ve futbolcularla buluştu.

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Ülkemizi derinden yaralayan depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta enkazdan kurtarılan ve İstanbul'a gelen Fenerbahçe taraftarı Mehmet Akif Ağaç, bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus ve futbolcularla buluştu.

Dün Fenerbahçe'nin misafiri olarak Ülker Stadyumu'nu gezen Mehmet Akif, bugün de Can Bartu Tesisleri'ni gezdi. Teknik direktör Jorge Jesus ve futbolcularla bir araya gelen Mehmet Akif, tesisleri de gezdi.

 
 
 
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Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi

Mehmet Akif'in ziyaretinden samimi fotoğraflar

Depremzede Mehmet Akif Ağaç, Fenerbahçe tesislerinde Jorge Jesus ve futbolcularla buluştu

Depremzede Mehmet Akif Ağaç, Fenerbahçe tesislerinde Jorge Jesus ve futbolcularla buluştu

Depremzede Mehmet Akif Ağaç, Fenerbahçe tesislerinde Jorge Jesus ve futbolcularla buluştu

Depremzede Mehmet Akif Ağaç, Fenerbahçe tesislerinde Jorge Jesus ve futbolcularla buluştu

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#Deprem#Fenerbahçe#Mehmet Akif Ağaç

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