Depremzede Mehmet Akif Ağaç, Fenerbahçe tesislerinde Jorge Jesus ve futbolcularla buluştu

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Ülkemizi derinden yaralayan depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta enkazdan kurtarılan ve İstanbul'a gelen Fenerbahçe taraftarı Mehmet Akif Ağaç, bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus ve futbolcularla buluştu.

Dün Fenerbahçe'nin misafiri olarak Ülker Stadyumu'nu gezen Mehmet Akif, bugün de Can Bartu Tesisleri'ni gezdi. Teknik direktör Jorge Jesus ve futbolcularla bir araya gelen Mehmet Akif, tesisleri de gezdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi

Mehmet Akif'in ziyaretinden samimi fotoğraflar