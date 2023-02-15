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Depremzede küçük Alperen, Kerem Aktürkoğlu’ndan forma istedi

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#Deprem#Alperen#Kerem Aktürkoğlu
Depremzede küçük Alperen, Kerem Aktürkoğlu’ndan forma istedi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 20:20

Büyük depreminden ardından ailesi ile birlikte Hatay’dan, Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen 12 yaşındaki depremzede Alperen, yapboz kutusunun içinden çıkan parayı, görevlilere verdi. Görevliler de parayı davranışı ile takdir toplayan Alperen’e verdi.

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Hatay Hassa’da evleri hasar alan Kara ailesi, 2 gün önce Bodrum’a geldi. Kara ailesi, ihtiyaçlarını karşılamak için Gençlik Merkezi’ndeki Afet Koordinasyon Talep Kabul Merkezi’n geldi. Burada oyuncaklarla oynayan 12 yaşındaki Alperen Kara, yapboz kutusunun içerisinde para buldu. Hemen görevlilerin yanına giden Alperen, parayı görevlilere teslim ettikten sonra ailesi ile merkezden ayrıldı. Durumu öğrenen Bodrum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eylem Dumruk, Alperen Kara’ya ulaşarak parayı teslim etti.

Kalpleri fetheden Alperen, kendisine ait olmayan parayı harcamanın kötülük olduğunu belirterek, "Depremzede olarak kayıt yaptırmaya geldik. Burada ihtiyaçlarımızı da alacaktık. Kardeşim Fenerbahçeli battaniye buldu, bende Galatasaray forması bulurum dedim. Gözüm oyuncaklara çarptı. Yapboz parçaları ile oynarken, yapboz kutusunun içerisinde para olduğunu fark ettim. Bende parayı alıp görevliye verdim. Daha sonra ilgili müdür geldi bende olanları anlattım. Daha sonra biz oradan ayrıldık, müdür bizi aradı ve tekrar koordinasyon merkezine geri döndük ve parayı bana verdi. Bana ait olmayan parayı harcamak haramdır. O parayı yemek kötü bir şey ben de parayı sahibine ulaştırmaya çalıştım” dedi.

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Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu’na çağrı yapan Alperen, “Ben Galatasaray’ı hiç bırakmadım, maçlarını hiç kaçırmadım. Kerem Aktürkoğlu’nu çok seviyorum. Onun bir formasını istiyorum” dedi.

Alperen’in ailesine böyle bir evlat yetiştirdikleri için teşekkür eden Bodrum Gençlik Merkezi Müdürü Eylem Dumruk ise, "İçlerimizi ısıtacak bir olay yaşadık. Çocuklarımızla alanda ilgilenirken, Alperen isminde bir çocuğumuzla tanıştık. Alperen oyuncağının içerisinden bir miktar para çıktı deyip, görevli arkadaşlara teslim etmiş. Bizde Alperen’e tekrar parayı teslim ettik. Ailesine çok teşekkür ederiz, öyle bir evlat yetiştirdikleri için. Alperen’e çok teşekkür ederiz. Bu yardım gerekli yere gittiği için ayrıca çok mutlu olduk" şeklinde konuştu.

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